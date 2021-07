Confira a nova paleta de cores Rawdacious lançada para a olimpíada

Sabe aquele frio na barriga que surge quando você está prestes a participar de algo muito relevante? Pois bem, esta foi a inspiração da gigante Nike para a paleta de cores que tem tudo para chamar a atenção nos pés dos atletas patrocinados pela marca. Batizada de “Rawdacious”, são cores que remetem à emoção em movimento, que combina o branco como cor de base a componentes de rosa explosivo, laranja total e carmesim (um tom de vermelho) vivo. É mais um exemplo de como a Nike usa as cores para despertar profundos valores culturais, psicológicos e emocionais nos tênis da marca.

No Brasil, os modelos com as novas cores serão lançados só para membros em nike.com no fim de julho. São eles: todos os tênis de corrida da coleção de velocidade: o Nike Air Zoom Alphafly NEXT%, Nike ZoomX Vaporfly Next% 2, Nike Air Zoom Tempo Next%, Nike Air Zoom Pegasus 38 e o Nike Air Zoom Pegasus 38 FlyEase (foto acima). As chuteiras de futebol Nike Tiempo Legend 9, Nike Phantom GT2 Elite e Nike Mercurial Vapor 14 Elite, e o Nike Metcon 7 para treino e academia.

E sempre que há olimpíada, mesmo não patrocinando os jogos, a Nike consegue se sobressair justamente pelas cores dos calçados, que sempre se destacam nas telas de tevê. Aliás, a marca esportiva que patrocina na Tokyo2020 é a ASICS. “A cor é capaz de criar nuances e, ao mesmo tempo, causar reações e reflexões”, explica Martha Moore, vice-presidente de Central Color Product Design da Nike. Ela acrescenta que quando vemos uma cor, sempre tá uma reação imediata. “As cores também podem abrir portas para a história, estabelecer conexões com outras áreas do conhecimento e trazer memórias à tona. Para criar a paleta deste ano, consideramos as cores de forma holística, com o objetivo de representar, da melhor forma possível, um momento específico no tempo”, acrescenta.

Os designers da Nike observaram precedentes históricos – outros períodos em que eventos mundiais interromperam as práticas esportivas – e o espírito que floresceu quando o esporte voltou, de forma triunfal. A paleta Rawdacious simboliza a exuberância de uma união retomada graças ao esporte, por meio de tons quentes que apontam para um novo recomeço. Com certeza em 7 de agosto o mundo estará de olho nos pés do queniano Eliud Kipchoge, favoritíssimo a vencer mais uma vez a maratona olímpica, que deve calçar o modelo da foto abaixo.

O modo com que as cores foram desenhadas nos tênis também ilumina os aspectos mais técnicos de cada modelo. Um exemplo: a cápsula de Air Zoom visível em modelos Nike Running como o Air Zoom Maxfly (spike para provas de velocidade), que ganha destaque com um tom de verde neon, com bordas que chamam atenção pelos detalhes laranjas, ressaltados pelo branco.

“Só para deixar claro: eu mesma jamais vou calçar uma spike para competir numa prova”, diz ela. “Mas eu usaria um modelo lifestyle, com cores relacionadas à spike porque alguma coisa naquele calçado causou um impacto em mim num dado momento da vida. Se tiver sido importante para o mundo, terá sido importante para mim. As cores são capazes de transmitir todos esses significados em milésimos de segundos”, completa.