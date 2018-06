Confira a programação do Run Talks 2018

O triatleta Igor Amorelli abre maratona de palestras gratuitas sobre corrida de rua e triatlo organizada pela Mizuno. As inscrições são online e limitadas. Primeiro encontro será dia 17 de março, no Rooftop5, na capital paulista. #BlogCorridaParaTodos #MizunoRunTalks

Este domingo, Igor disputa o IronMan de Bariloche, na Argentina, que consistirá nas distâncias de 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. “Minha ideia é sair no primeiro grupo da natação e tentar ganhar vantagem no ciclismo com um ou dois caras mais fortes e decidir na corrida”, avalia o catarinense.

Com cinco pódios em oito eventos na temporada de 2017, sendo dois títulos (Palmas e Miami), e seu melhor resultado em Kona (Havaí), Igor tem tudo para se destacar ainda mais este ano. “Se você me perguntar se posso ganhar a prova eu vou dizer sempre que sim. A gente treina e se dedica para alcançar isso”, dispara.

No próximo sábado, Igor estará em São Paulo para revelar seus segredos sobre IronMan Florianópolis. Aliás, ele é o único brasileiro a vencer essa prova. Em seguida, seu treinador, Rafael “Palito” Cruz também vai falar sobre essa prova de Santa Catarina. E para finalizar, os dois promovem um bate papo com o público para esclarecer eventuais dúvidas. Para se inscrever, acesse este site www.mizuno.com.br/talks. Depois do bate papo, a Mizuno promove sorteio de peças da marca e na saída, haverá venda de produtos com descontos.

Ao longo do ano, serão mais 13 palestras. Veja abaixo a relação completa:

Calendário Mizuno Run Talks

17/3 – Ironman Florianópolis – em São Paulo – a partir das 10h às 14h (Rooftop 5 – dentro do Instituto Tomie Otake – Rua Coropés, 88 – Pinheiros

24/3 – Maratona do Rio, em São Paulo

21/4 – Maratona de Porto Alegre, em Porto Alegre

28/4 – SP City Marathon, em São Paulo

5/5 – Mizuno Uphill Marathon, em São Paulo

19/5 – IRONMAN 70.3 Rio, em São Paulo

9/6 – Maratonas de Berlim e Chicago, em São Paulo

21/7 – Maratonas de Buenos Aires e Amsterdã, em São Paulo

25/8 – Maratona de Nova York, em São Paulo

15/9 – Maratonas e Meias, no Rio de Janeiro

22/9 – Virada Esportiva, em São Paulo

6/10 – Maratona da Disney, em São Paulo

10/11 – Maratonas e Meias, em Brasília

24/11 – Metas para 2019, em São Paulo

Programação – MRT IRONMAN Florianópolis – 17 de março

10h – Recepção dos participantes e convidados e abertura da expo

10h30 – Início das palestras

– Palestra: “Os Segredos do IRONMAN”, por Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports

– Palestra: “Como ser um IRONMAN”, por Rafael “Palito”, treinador do triatleta Igor Amorelli

– Bate-papo: IRONMAN Florianópolis – Tire suas dúvidas

Participação do triatleta Igor Amorelli e mediação de Eduardo Akira

12h – Reabertura da Expo

14h – Final da Expo