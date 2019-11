Confira as atividades para corredores na Virada Esportiva

A adidas, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, oferecerá mais de 40 atividades gratuitas para o público durante a Virada Esportiva, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, na capital paulista. Mas tem eventos também nos bairros e no Parque Villa-Lobos, além de uma corrida com skate no centro. Confira a programação. #viradaesportiva #BlogCorridaParaTodos

O Memorial da América Latina, próximo da estação Barra Funda do metrô, será ponto de encontro para diversas ativações da adidas, além de ser palco de shows exclusivos de Duda Beat e Omolu. No espaço, o público pode assistir as classificações da Tango League e a Tango Mania – campeonatos de futebol de rua da marca, além de jogar bola na quadra criada para a Virada. Treinos das comunidades adidas Runners e adidas Training – que oferecem sessões gratuitas de atividades físicas em diversos pontos da cidade – também acontecerão no Memorial, contando com corres de diferentes distâncias para todos os níveis, além de treinos especiais de Ballet Fitness, escalada, Fit Fight, circo e calistenia.

Corres, treinos e campeonatos de basquete também acontecerão em locais próximos às principais linhas de metrô da cidade – tem funcional no vagão da linha azul, amarela, lilás, verde e vermelha, invasão das escadarias da estação Pinheiros, corre no Parque do Carmo e no Parque da Juventude, que também será palco de um desafio de 3×3 de basquete. Todas as atividades são gratuitas e sujeitas a lotação. Para os treinos de adidas Training e adidas Runners, basta baixar o aplicativo adidas Running, entrar na comunidade adidas Runners, clicar em agenda e se cadastrar para os treinos disponíveis. As inscrições abriram na terça-feira, 19/11, às 16h.

CAMINHADA E CORRIDA – Haverá também uma caminhada na faixa no Parque Villa-Lobos, só que da Skechers. No sábado, 23/11, em São Paulo, será realizada a 1ª Caminhada Skechers GOWalk BFF em prol da AMPARA Animal, evento que também marcará o lançamento do GOWalk 5, novo tênis da categoria de caminhada da marca. Diversas ações foram planejadas para a campanha, sendo a principal delas a caminhada beneficente que irá arrecadar doações para a AMPARA Animal, uma das maiores organizações sem fins lucrativos voltadas à causa animal no país. Todas as atividades serão realizadas no parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste da cidade. Pedem a doação de no mínimo 1kg de ração que será doado à ONG. Os primeiros 200 participantes que doarem para a causa receberão um kit com brindes variados e também voucher de desconto em produtos Skechers. Não é preciso se inscrever, só chegar antes das 9h. Largada prevista para as 9h30. Antes, às 7h, tem a largada da etapa São Paulo da Corrida Viver Bem, que é gratuita e está com as inscrições esgotadas; e as 8h30, sai a corrida e caminhada de 4,5k. São esperadas duas mil pessoas e toda a estrutura será montada no Parque Villa Lobos, onde haverá uma tenda para que os corredores conheçam o teor de açúcar dos alimentos consumidos no dia a dia.

SKATE RUN – Para quem anda de skate e gosta de correr, a opção é a 5ª Skate Run, que vai rolar no domingo, 24/11. Com largada às 8h no Viaduto do Chá, a Skate Run 2019 conta com um percurso inédito de 8 quilômetros, passando por alguns marcos importantes do centro histórico paulistano como o Theatro Municipal, a Galeria do Rock, o Pateo do Colégio, o Edifício Martinelli, a Avenida Ipiranga, o Largo São Bento, o Viaduto Santa Efigênia entre outros, até voltar ao ponto de partida.

“O centro de São Paulo é um marco na história do skate nacional dos anos 80. Vivenciamos nessas ruas a juventude da segunda geração dos skatistas brasileiros. Muitos se locomoviam com skate pela Praça Roosevelt, Praça da Sé e uma galera ainda o faz até os dias de hoje… Por isso, resgatar para esse percurso que ainda é um berço dos skatistas é uma honra. Além disso, quem sabe passando por ali, a corrida possa elevar os olhares com relação as riquezas e belezas dessa região. Toda metrópole tem suas mazelas, mas com mais atenção das pessoas, dos órgãos públicos, esses locais podem certamente voltar ser melhor utilizados”, destaca Fernando “Batman” Amaral, pentacampeão brasileiro de downhill e um dos responsáveis pela criação da Skate Run.

Os participantes serão divididos em três pelotões: Competição, para skatistas experientes que buscam realizar o percurso de 8k no menor tempo possível; Passeio, para aqueles que querem apenas se divertir aproveitando o percurso de 8k com as vias fechadas exclusivamente para o skate; e Família, com um percurso de 3k para crianças menores de 12 anos acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Inscrições estão encerradas.

ALONGAMENTO E FUNCIONAL – Nos bairros vai rolar uma uma edição do projeto Rua da Gente com novas atividades e muita diversão para crianças e adultos. Neste fim de semana, além das aulas de danças, meditação e práticas de lazer com piscina de bolinhas e muito mais, serão realizadas oficinas de slime — massa de modelar feita com ingredientes naturais também conhecida como “amoeba” ou “geleca” — além de aromaterapia, que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular partes do cérebro, aliviando sintomas de ansiedade, insônia, entre outros.

No sábado, 23, os bairros Capão Redondo, Freguesia do Ó e Parelheiros recebem práticas integrativas, corporais e de lazer. No domingo, será a vez da Vila Jacuí, Itaim Paulista e Sapopemba.

Programação

Sábado, 23

Capão Redondo

O que vai ter: Atividades de práticas integrativas

Quando: Sábado,23

Horário: das 9h às 18h

Local: Rua Feitiço da Vila, 487/ Chácara Santa Maria

Tenda 1

09h Chi Kung

10h Tai Chi Chuan

11h Mindfulness

12h Meditação

13h Danças Circulares

14h Aromaterapia

15h ThetaHealing

16h Yoga

17h Meditação

Tenda 2

09h Mindfulness

10h Meditação

11h Chi Kung

12h Tai Chi Chuan

13h Aromaterapia

14h Yoga

15h Meditação

16h ThetaHealing

17h Danças Circulares

Freguesia do Ó/ Brasilândia

O que vai ter: Práticas corporais

Quando: Sábado, 23

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque Linear do Canivete / Av. Deputado Cantidio Sampaio

Tenda 1

09h Alongamento

10h Abdominal

11h Dança de Salão

12h Funcional / Circuito

13h Pilates

14h Street Dance

15h Alongamento

16h Zumba

17h FitDance

Tenda 2

09h Dança de Salão

10h Pilates

11h Funcional/Circuito

12h Street Dance

13h FitDance

14h Alongamento

15h Zumba

16h Abdmonial

17h Funcional / Circuito

Parelheiros

O que vai ter:

Lazer: recreação, brincadeiras de rua, queimada cone, câmbio, escorregador, piscina de bolinha e cama elástica.

Quando: Sábado, 23

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque Linear Parelheiros / Rua Terezinha do Prado Oliveira

DOMINGO, 24

São Miguel

O que vai ter: Práticas corporais

Quando: Domingo, 24

Horário: das 9h às 18h

Local: Rua Fruta do Paraíso, nº 520 com a Rua da Redenção / Jd. Santa Maria

Tenda 1

09h Alongamento

10h Abdminal

11h Dança de Salão

12h Funcional / Circuito

13h Pilates

14h Street Dance

15h Alongamento

16h Zumba

17h FitDance

Tenda 2

09h Dança de Salão

10h Pilates

11h Funcional/Circuito

12h Street Dance

13h FitDance

14h Alongamento

15h Zumba

16h Abdmonial

17h Funcional / Circuito

Itaim Paulista

O que vai ter: Atividades de práticas integrativas

Quando: Domingo,24

Horário: das 9h às 18h

Local: Praça Jaquamitanga / Vila Curuçá

Tenda 1

09h Chi Kung

10h Tai Chi Chuan

11h Mindfulness

12h Meditação

13h Danças Circulares

14h Aromaterapia

15h ThetaHealing

16h Yoga

17h Meditação

Tenda 2

09h Mindfulness

10h Meditação

11h Chi Kung

12h Tai Chi Chuan

13h Aromaterapia

14h Yoga

15h Meditação

16h ThetaHealing

17h Danças Circulares

Sapopemba