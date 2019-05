Confira as camisetas de todas as provas da Maratona do Rio

Os modelos de todos os percursos foram lançadas nesta quarta em treino de corrida de rua no Rio de Janeiro. #MaratonadoRio #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A Maratona do Rio está marcada para 23 de junho. Data que também serão realizados os percursos de 5k e 10k. Na véspera acontecerá a meia maratona e a corrida infantil. Além disso terá o Desafio Cidade Maravilhosa, no qual o corredor fará a meia no sábado e a maratona no domingo.

As camisetas são de poliamida e foram desenvolvidas pela Olympikus junto com o organizador da prova. “Nosso objetivo é democratizar a tecnologia para todos os corredores brasileiros e não estamos pensando só nas camisetas, estamos pensando também nos calçados. Oferecer produtos tecnológicos com preços acessíveis para atender os corredores de rua”, explicou Audrio Magalhães, gerente de marketing esportivo da marca.

Já João Traven, da Spiridon, aproveitou o momento para dar mais informações sobre as mudanças no percurso dos 42K, os outros trajetos: 21K, 5K, 10K e corrida infantil continuam os mesmos. “A ideia de excluir o trecho da Praia da Macumba era antiga, pois lá o mar pode avançar. Agora largamos no Recreio em direção ao Flamengo, com trajeto 100% na orla, e incluímos o Leme, local onde tradicionalmente as maratonas largavam”, destacou.

Veja abaixo todas as camisetas: