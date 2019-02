Confira as corridas de rua gratuitas da Rede Acesso

Neste sábado, 23 de fevereiro, a etapa do Circuito Correr e Caminhar para Viver Bem vai ser no Parque Estadual Cândido Portinari, na capital paulista, com a presença de 2 mil corredores. Confira as próximas oito etapas confirmadas. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Inicialmente esta corrida seria no ano passado, 13 de outubro, mas atrasou por conta de questões burocráticas. Por ser gratuito, este circuito depende de autorizações do governo federal para inclusão nas leis de incentivo.

Fundada em 2005, a Rede Acesso é uma organização do terceiro setor que realiza projetos esportivos e culturais de cunho social, educacional e participativo por meio de parcerias entre o poder público e o setor privado. Mais de 160 mil pessoas já participaram dos eventos esportivos em 91 provas nos últimos anos em diferentes estados. Em 2019, 26 eventos serão realizados pelo interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Neste sábado, os participantes vão optar por correr 5 km e 10 km ou caminhar 5 km. Os kits serão entregues em dois dias – gymbag, camiseta, chip de cronometragem, número de peito e barra de cereal -, 21 e 22 de fevereiro, na loja Decathlon Villa Lobos. Para a retirada é preciso apresentar um documento de identidade com foto e o comprovante de inscrição. Ao final da corrida, os primeiros colocados das categorias masculino e feminino ganham um troféu de reconhecimento pela conquista. Todos os participantes recebem medalhas.

Por ser gratuito, as inscrições das provas da Rede Acesso costumam “evaporar”. As próximas etapas confirmadas são:

Circuito Atalanta – dia 29 de abril em Santana do Parnaíba

dia 5 de maio em Itu

dia 12 de maio em São José do Rio Preto

Circuito Cidades Paulistas – dia 9 de junho em Piracicaba

dia 9 de julho em Sorocaba

dia 28 de julho em São Paulo

Circuito Correr e Caminhar para Viver Bem – dia 10 de março em Governador Valadares (MG)

dia 30 de junho em Santa Cruz do Sul

dia 23 de julho em São Paulo

Serviço – Circuito Correr e Caminhar para Viver Bem em São Paulo

Data da etapa: 23 de fevereiro de 2019, sábado

Horário da largada: às 8h

Local da etapa: Parque Estadual Cândido Portinari (Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa)

Data da retirada de kits: 21 e 22 de fevereiro de 2019, quinta e sexta-feira

Horário da retirada de kits: das 11h às 21h

Local da retirada de kits: Decathlon Villa Lobos (Avenida Queiroz Filho, 1310, Vila Leopoldina, São Paulo)