Confira as edições especiais dos tênis da Maratona de Nova York

A maratona, que aconteceu neste domingo 4 de novembro, tem patrocínio da New Balance, mas várias marcas lançaram edições especiais, vendidas durante a expo do evento. Veja abaixo #Maratona #tênis #MaratonadeNovaYork

Patrocinadora oficial da Maratona de Nova York há um ano, a New Balance lançou a Marathon Capsulle Colletion, mas apenas dois modelos chegaram por aqui: FuelCell Impulse e o 1400v6 Marathon.

FuelCell Impulse possui um ângulo no solado que melhora o encaixe dos dedos do pé durante a prática esportiva. A tecnologia de infusão de nitrogênio no ante pé traz uma sensação curiosa, possibilitando um desempenho leve independente do tipo ou intensidade do treino.

1400v6 Marathon traz um design veloz em sua sexta versão, com aplicação do logotipo em resina sobre uma malha de três camadas que reveste o tênis. Anatomia desenhada para a corrida, de provas de 5k a uma maratona. O modelo também pode ser utilizado em corridas de montanha graças a sua combinação de amortecimento e resposta rápida.

Outras edições limitadas da New Balance, como abaixo 860, não virão para cá.

]

Da também marca norte americana, a Saucony, este Kinvara 9 ganhou o selo escolha do editor da revista “Runner’s World” norte-americana.

Este é da Brooks

Da Asics é bem parecido com as edições anteriores, aqui é um Gel Kayano 25:

Este é da Astra Escalante, modelo racer:

Tem até da Skechers, edição limitada do modelo GoRun Ride 7:

A cor dos táxis da Big Apple é a inspiração deste modelo da Newton, o Fate 4: