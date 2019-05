Confira os novos tênis edição IronMan

A Mizuno BR lançou dois modelos da coleção IronMan na etapa do triatlo no domingo, em Florianópolis (SC). São versões dos modelos Wave Sky e Wave Sonic para encarar o trecho de maratona da modalidade, que inclui natação e ciclismo. #calçadoesportivo #triatlo #ironman #mizunobr #BlogCorridaParaTodos

Os feras brasileiros Thiago Vinhal e Igor Amorelli desta vez não cruzaram a linha de chegada nas primeiras posições. A vitória foi norte-americana, tanto no masculino, com Andrew Potts (8:02:57), como no feminino, com Sarah Piampiano (8:40:48), que estabeleceu o novo recorde da competição. O anterior era da inglesa Susie Cheetham (8:52:00). A capixaba Pâmella Oliveira (9:03:46), estreante nesta distância, ficou com a vice-liderança. No masculino o melhor brasileiro foi o gaúcho Frank Silvestrin (8:10:19).

A prova rolou dia 26 de maio de 2019. Amorelli liderou até o final do pedal, mas quebrou na maratona. Teve um desconforto, mas em respeito aos demais corredores decidiu ir até o fim. Terminou a maratona caminhando, no dobro do tempo que costuma fazer. Chegou em 85º com o tempo total de 09:38:41. Tiago Vinhal, primeiro atleta negro do triatlo, completou a prova em quinto com o tempo de 08:17:06. O próximo IronMan Floripa já está confirmado para 31 de maio de 2020.

O IronMan desperta paixões nos quatro cantos do mundo e seu logotipo conhecido por Mdot seria a segunda marca mais tatuada do mundo, perdendo apenas para a da Harley-Davidson. Nas corridas realmente é comum ver milhares de Mdots tatuados nas corpos dos corredores e corredoras. E como a Mizuno é patrocinadora da competição no Brasil aproveita para lançar edições exclusivas de tênis de corrida de rua há três anos. Aliás, há um modelo da primeira edição com um descontão no e-commerce da marca – Wave Sky IronMan preto por R$ 500. Excelente custo benefício.

No ano passado a atualização era tecnologia Aerohug – que abraça o pé confortavelmente e, durante a corrida, dá o suporte necessário para mantê-lo seguro – e a Placa Cloudwave (evolução da Placa Wave), que permite passadas mais suaves, macias e com maior retorno de energia. Outros diferenciais do produto eram a inscrição “RIO” na lateral do calçado e sua nova cor era o azul. Este modelo da foto acima foi lançado em setembro de 2018.

Vamos as novidades:

Mizuno Wave Sky Tri 3 IRONMAN® – design exclusivo em parceria com a marca IRONMAN®, solado com a inovadora tecnologia XPOP, que proporciona ainda mais conforto, sensação de leveza na corrida, e retorno de energia.

Ficha Técnica

running / unissex;

drop: 10mm;

peso: 325 gramas (masculino) / 265 gramas (feminino);

pisada: neutra;

medidas da entressola: 22-32 mm;

preço sugerido: R$ 799,99

Mizuno Wave Sonic Tri 2 – desenvolvido para atletas que buscam velocidade e alta performance, e que preferem sentir o chão por meio de um solado mais baixo. Calçado com tecnologia Wave no meio do pé e drop de 4mm, oferecendo retorno de energia para maior velocidade, além de design com a marca da maior prova de triatlo do mundo, IRONMAN®.

Ficha Técnica