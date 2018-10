Confira os sucos para hidratação

No entanto, ela explica que algumas pessoas não metabolizam bem a frutose ou tem problemas com ingestão de carboidratos como por exemplo diabéticos, podem ter restrição de uso. “Outro fator que precisa ser considerado é seu gasto energético, cuidado para não ingerir mais do que o necessário, pois isso pode acarretar em diversos danos à saúde. O fato é que precisamos de equilíbrio em tudo, todo excesso poderá prejudicar, seja em massas, carnes, pães, doces ou até mesmo sucos”, pondera a especialista.

Agora se você está ‘saudável’ e não tem restrição quanto ao uso de frutose ou carboidrato, faz atividade física regularmente e quer melhorar seu desempenho em uma maratona, por exemplo, a dica é fazer uso de produtos vasodilatadores, como beterraba, uva ou melancia. “Eles melhoram o fluxo sanguíneo e fazem com que mais combustível (oxigênio e nutrientes) cheguem aos músculos durante o exercício”, ensina a médica.

A Puro+ é uma empresa de sucos prensados a frio, que reúne 600 gramas de frutas, legumes, verduras e ativos funcionais da Amazônia em combinações exclusivas de alto valor nutritivo e medicinal. Dentre seus produtos, há uma combinação de sucos específicos para quem pratica atividades físicas – o kit atleta. Os sucos Energia, com os ativos guaraná e açaí, e o Estimulante, com pimenta murupi, são propícios para antes do treino, pois seus componentes nutricionais estimulam os níveis de energia e aumentam a taxa metabólica do organismo. E o Revitalizante, com maca peruana, para depois, pois através das combinações dos nutrientes, contribui para reposição de déficit de eletrólitos e líquidos. Uma opção para quem não tem tempo para comprar e preparar um belo sucão em casa.