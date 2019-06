Confira toda a programação da Maratona do Rio

Atividades começam na quinta-feira, com a abertura da Casa Maratona, onde acontece a retirada dos kits de participação e uma intensa programação. #maratona #MaratonadoRio #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“Queremos que os corredores, familiares e moradores do Rio vivam uma experiência que transborde os dias da corrida. Além da entrega de kits, a Casa Maratona vem com uma programação completa. É um verdadeiro programa para a família inteira”, diz Cláudio Romano, CEO da Dream Factory, empresa que organiza a prova e a Casa junto à Spiridon.

De palestra com Ronaldo da Costa, nosso recordista mundial dos 42K, único brasileiro nesta lista, há bate-bapo com influencers e palestras com médicos, há de tudo um pouco na programação. Tem ainda a programação infantil, e a expo propriamente dita, com produtos especiais para corredores de rua. Como por exemplo, como a Pink Cheeks, Rio Runners, Compressport, Granado, Authen, JFsun, CiaCool, Self Id, e todos os produtos licenciados da Olympikus.

A Casa Maratona tem a expectativa de receber mais de 70 mil visitantes nos dias 20, 21 e 22 de junho. O evento, com uma variada programação para toda família, ocupará dois andares do Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, e terá entrada gratuita. A Casa Maratona se destaca também por ser o ponto de encontro para a retirada dos kits de todas as provas da Maratona do Rio.

A programação focada no universo infantil conta com ativações de patrocinadores como um circuito funcional para os pequenos, com corridas de obstáculos, teste de velocidade e agilidade, circuito da Fabuloso Agita, oficina de slime, pintura em papel e atividades com temas de circo e safári e roda musical serão algumas das experiências oferecidas às crianças. E para dar as boas-vindas, no dia 20, personagens do Gloob visitarão a Casa Maratona, na parte da tarde. A Casa Maratona também terá uma praça de alimentação, com foodtrucks e foodbikes, funcionando durante os três dias de evento.

A cereja do bolo são as palestras, que têm a curadoria do excelente jornalista esportivo e maratonista Iúri Totti desde o ano passado. Confira abaixo todas elas e os horários de início e término.

Palestras:

Quinta-Feira – 20 de junho

O que é a Maratona do Rio? – 10h/11h30 – Palestrantes: Time de especialistas da Maratona – Sérgio Maurício – Ortopedista; Vanessa de Figueiredo Protasio – Psicóloga; Roberta Lima – Nutricionista; e André Leta – Diretor Técnico da Proforma

Que lições da corrida podemos levar para a vida – 11h45/13h15 – Karina Teixeira – Publicitária – Corredora da Vida Real; Narbal – Comerciante – Correndo pelo autismo; Gustavo Maia – Jornalista – Programa Fôlego

Loucos por Corrida – 13h30/15h – Denise Amaral – Empresária e maratonista, com mais de 140 provas; Louis Massym – Ultramaratonista sul-africano com mais de 300 ultras, 348 maratonas e 47 Comrades; e Nilson Lima – Consultor financeiro, com mais de 230 maratonas.

Estratégias para as provas da Maratona do Rio – 15h15/16h45 – Alexandre Lima – Diretor técnico da assessoria Filhos do Vento; Rodrigo Issac – Diretor técnico da assessoria Speed; Roberto Tadao – Diretor técnico da assessoria da Rio Saúde; Vini Vitorino – Embaixador da Maratona; e Ruy Carmona – Embaixador da Maratona

Resiliência e superação na corrida – 17h/18h30 – Cléber Isbin – Veterinário ultramaratonista que venceu as drogas graças à corrida

Sexta-Feira – 21 de junho

Estratégias para as provas da Maratona do Rio – 9h/10h15 – Marcius Duarte – Diretor técnico da assessoria da Runners Club; Iazaldir Feitoza – Diretor técnico da assessoria da Trail and Road Running Team; e Vinícius Guimarães – Diretor técnico da assessoria Equipe Fox.

A corrida como plataforma de negócios – 10h30/11h15 – Márcio Callage – Diretor de marketing da Olympikus; e Erico Freitas – Diretor de Negócios da Dream Factory

A relação treinador e atleta. Teoria e prática – 11h30/12h15 – Lucas Pretto – Treinador e diretor do Estúdio Pretto Treinamento Funcional; e Daniel Bartelle – Triatleta.

Lições dos quenianos para atletas amadores – 12h15/13h30 – Ademir Paulino – Treindor da Cia Athletica Morumbi e da Ademir Paulino Assessoria.

Empoderamento da mulher na corrida – 13h45/15h – Luciana Toscano – Diretora Técnica da assessoria Equipe Toscano; Vallery Mello – Influencer digital; e Yara Achôa – Jornalista e maratonista

Provas de longa distância – Alimentação e hidratação na prática – 15h15/16h45 – Carla Bogea – Nutricionista; Priscila Damasceno – Nutricionista; Cristina Perroni – Nutricionista e Mediadora: Roberta Lima

A corrida real no mundo virtual – 17h/18h30 – Sérgio Rocha – Jornalista, maratonista e Youtuber Corrida no Ar; Mayra Rizzi – Embaixadora da Maratona; e Silvio Boia – Embaixador da Maratona

Sábado – 22 de junho

A tecnologia como ferramenta para a corrida – 10h30/12h – Victor Santos – Diretor da CAFT Centro de Avaliação Física; e Alan Marques – Treinador

Quebrando as barreiras da Maratona – 12h15/13h30 – Antonio Carlos Ferreira – Diretor técnico da assessoria Mitokondria; Paulo Henrique – Diretor técnico da ML Mix Run; Daniel Teo Teodoro – Diretor técnico da Teo Esportes Assessoria Esportiva; e Diogo Andrade – Diretor técnico da Tração Assessoria Esportiva

Desafiando limites – 13h45/15h – Márcio Villar – ultramaratonista recordista mundial

Como a Maratona mudou a minha vida – 15h15/16h30 – Ronaldo da Costa – Recordista mundial da maratona; Daniel Chaves – Melhor maratonista brasileiro do ano e com índice para as Olimpíadas de Tóquio; e Jorge Luiz da Silva – Treinador

Serviço:

Casa Maratona

Quinta-feira, 20 de junho: 9h às 19h

Sexta-Feira, 21 de junho – 9h às 19h

Sábado, 22 de junho – 8h às 17h

Local: Centro de Convenções SulAmérica

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro

Maratona do Rio

Sábado – 22 de junho de 2019

Meia Maratona Olympikus (21km) – 6h30 – Largada: Leblon (Posto 12)

Maratoninha Gloob – 8h – Largada: Aterro do Flamengo

Domingo – 23 de junho de 2019

5km, 10km – 8h – Largada: Aterro do Flamengo

Maratona do Rio Cosan (42km) – 5h30 – Largada: Aterro do Flamengo

Programação infantil GRANADO:

Quinta-feira – 20 de junho de 2019

12h às 15h – Oficina de Fantoche (Safari)

15h às 17h – Fabulosos Agita (4 a 12 anos)

17h às 18h – Roda Musical

Sexta-feira – 21 de junho de 2019

12h às 15h – Oficina de Customização de Roupas (Circo)

15h às 17h – Brinquedo Cantado (Músicas e Brincadeiras Corporais / Fabulosos Agita)

17h às 18h – Roda Musical

Sábado – 22 de junho de 2019

12h às 15h – Oficina de Slime

15h às 17h – Circuito Aventura – Maratona Rio (Fabulosos Agita)

17h às 18h – Roda Musical

Horários de Funcionamento da Casa Maratona:

