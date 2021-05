Confira três novos modelos de tênis para corrida de rua

O outono brasileiro está quente em lançamentos de calçados running. Além do mais leve modelo da Fila, apresentado na semana passada: Nike inicia as vendas nesta quinta-feira (13/5), apenas para membros cadastrados, o desejado ZoomX Vaporfly NEXT% 2; a Mizuno traz o modelo conceito THE ENERZY em novas cores; e a ASICS apresenta a 23ª edição GEL-CUMULUS™ ainda mais confortável. 23

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2 (R$ 1.699,99) – modelo sonho de consumo de qualquer corredor focado em performance reúne a tecnologia de amortecimento ZoomX, e uma placa de fibra de carbono em toda a extensão da entressola. A atualização tem novo material da malha do cabedal e o do acolchoamento da lingueta. A parte dianteira ganhou um reforço para que ficar mais confortável e durável. O novo modelo está disponível na cor “Aqua Rush”, inspirada no céu azul cristalino e nos canais ricos em minerais de Bonneville Salt Flats (deserto de sal), em Utah (Estados Unidos), local famosa pelas corridas de carros, que chegam a ultrapassar todos os limites da velocidade. E também na cor “OG”, replicando o azul/vermelho do modelo original usado no projeto Breaking2. Bem leve, pesa 198g (tamanho 40 masculino) e tem drop 8mm (36mm no calcanhar / 28mm no antepé).

THE MIZUNO ENERZY (R$1.199,99) – tênis com design propositalmente disruptivo lançado em 2020 ganha quatro cores: Preto & Mostarda, Azul noite, Cinza & Preto, e Preto. Após um intenso trabalho de dois anos de pesquisas e desenvolvimento nos laboratórios da Mizuno no Japão, a marca traz ao mercado a melhor tecnologia já desenvolvida para os produtos de performance, e que se divide em duas partes, a Mizuno Enerzy, localizada no EVA, e a Mizuno Enerzy Core, borracha injetada a ar que fica localizada na parte interna de alguns modelos da marca. Comparadas ao EVA comum (EVA U4IC), ambas proporcionam até 293% a mais de maciez e 56% a mais de retorno de energia. Pesa 380g (tamanho 40) e tem drop 10mm.

ASICS GEL-CUMULUS™ 23 (R$ 699,99) – conhecido por oferecer conforto e suavidade nas passadas, esta atualização ganha camada mais espessa de entressola FLYTEFOAM™, adição de uma parte superior de malha sem costura significa que o calçado envolve o pé como uma segunda pele. A tecnologia 3D SPACE CONSTRUCTION fornece maior suporte em áreas específicas sob os pés para homens e mulheres (as formas são diferentes). No Instagram, disponibilizaram o filtro CUMULUS TERAPIA e conteúdo no Instagram em comemoração ao lançamento do tênis no Brasil. “O GEL-CUMULUS™ 23 oferece uma jornada suave para a pessoa continuar correndo por mais tempo, fornecendo amortecimento e conforto enquanto permanece ágil e leve. É o calçado de uso diário perfeito para atletas de todos os níveis se envolverem em nosso desafio de 2021. O de mover a mente ao nascer do sol e experimentar o poder edificante do esporte”, afirma Shuhei Takemura, gerente da equipe de desenvolvimento de execução de desempenho de calçados da ASICS. Peso 280g (tamanho 40 Masculino) e 230g (tamanho 37 Feminino) e drop de 10mm.