Confirmada a Meia Maratona de Jericoacoara para 21 de setembro

Será a segunda edição da prova que une tudo que o corredor amador gosta: viajar e correr em locais maravilhosos. Além dos 21k, haverá modalidade de 10K. #meiamaratona #jericoaquara #BlogCorridaParaTodos

A ideia dessa prova é exatamente essa: aliar esporte e lazer em um dos paraísos naturais brasileiros.”Quem viaja com o objetivo de participar de corridas busca por competições de qualidade. Por isso, além de ser bem organizado, o evento deve privilegiar o local”, comenta ” Guto D’Ottaviano, sócio proprietário da Noblu Sports – Marketing Esportivo, empresa responsável pela organização do evento”

Este paraíso cearense é único e reserva um por-de-sol espetacular. A largada será às 15h, para dar tempo exatamente de curtir muito na chegada.

O trajeto é bem desafiador. Após correr 550 metros na praia da vila, os participantes irão virar a direita sentido Parque Nacional de Jericoacoara e seguir o percurso. No quilômetro 1.2 eles entrarão na Serra do Serrote. Durante a subida, no lado esquerdo é possível ver os tons azuis do mar e do lado direito o Parque Nacional de Jericoacoara. No quilômetro 3 eles passarão pelo Farol do Serrote, o ponto mais alto da serra. Até o quilômetro 5.6 as duas modalidades correm lado a lado (21k e 10k). No quilômetro 5.6 o pessoal do 10k retorna para a praia e o pessoal dos 21k segue em direção a Preá. Quem participar da modalidade 21k passará pela Árvore da Preguiça, pelo Riacho Doce e quase chegando em Preá pegará o retorno para a praia da vila. Nos primeiros 550 metros de prova a areia é batida e dura. Até o quilômetro 1.2 a areia é fofa. Do quilômetro 1.2 até o quilômetro 4 é terra batida. Nos demais quilômetros 80% do percurso é em areia fofa e 20% em areia batida.

Para D’Ottaviano, a Meia Maratona de Jeri é a junção da paixão pela prática esportiva e pela natureza. “Jericoacoara já é mundialmente conhecida como o paraíso dos esportes aquáticos por suas condições climáticas. Agora, os corredores também têm a oportunidade de se aventurar nas dunas e praias da região, enquanto desfrutam de todo o visual paradisíaco e de beleza natural que só Jeri oferece”, ressalta o empresário que vem idealizando, criando e realizando entretenimento esportivo nas mais diversas modalidades, há mais de 15 anos.

Inscrições custam a partir de 150 reais e devem ser feitas no site oficial da prova. O kit contém camiseta de alta performance, numeração de peito, chip de cronometragem, bag ecológica, viseira, medalha de participação, além de hidratação, café da tarde e tendas para relaxar ao final da corrida. A entrega dos kits acontecerá no dia da prova, em local a ser divulgado no Instagram @noblusports e no site da empresa.

Confira abaixo o vídeo oficial da Meia Maratona de Jeri