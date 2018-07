Confirmadas para outubro: Maratona de Salvador, Corrida contra o Câncer de Mama e Sephora Beauty Run

Dia 22 será realizada pela primeira vez na capital baiana uma 42k oficial, que poderá ser feita solo ou revezamento. Em São Paulo, dia 1º abre o outubro rosa com a Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama e a corrida de rua mais desejada entre as mulheres, a Sephora, está confirmada para o mesmo mês, em breve vão divulgar a data. Neste domingo acontece a SPCity, maratona paulistana com largada no Pacaembu, às 5h45, e chegada no Jóquei Club. #corridaparatodos

Largada e chegada no Farol da Barra

A prefeitura de Salvador e a Federação Baiana de Atletismo acabam de lançar a primeira maratona de Salvador para 22 de outubro. “A maratona vai ter um grande apelo nacional, e que ela se torne robusta e se torne um evento internacional. E isso não é sonhar alto”, disse o prefeito ACM Neto na coletiva. Além dos 42k, que poderá ser feira individual e em revezamento (4 pessoas), haverá meia-maratona, 10k e 5k. A largada será única para todos os percursos, no Farol da Barra às 5h30. A chegada também será única, no Farol da Barra, e haverá postos de hidratação a cada 2km. Quem optar pelo 5k fará o retorno na praça Eliana Kertész (Ondina), dos 10k no teatro Sesi no Rio Vermelho; dos 21k no Jardim de Alah; e da maratona no Largo da Mariquita. Na chegada, o grupo musical Alavontê fará o encerramento da maratona, no pranchão Alavontê. Na véspera será realizado um festival de massas.

Segundo o presidente da Saltur, Isaac Edigton, a capital já tem estrutura para receber um evento desse porte. ” Esse evento consolida Salvador como destino de corrida de rua no país, para que cada vez mais os maratonistas venham para Salvador”. São realizadas em Salvador cerca de 25 corridas por ano. As inscrições online já estão abertas, primeiro lote até 31 de agosto a R$ 117,00 qualquer uma das modalidades, menos o revezamento que custa R$ 388 (o grupo); e a expectativa é que 4 mil corredores participem. Clique aqui para se inscrever. Não haverá premiação em dinheiro, apenas troféus aos cinco primeiros colocados da categoria geral, masculino e feminino. O troféu é uma homenagem a Ayrton Ferreira dos Santos, corredor de rua soteropolitano, participante do grupo “Turma da Madrugada”, referência nacional do tema e autor de quatro livros (Porque correr, em 1979; Diário do corredor, em 1980; Maratona, em 1984; e A mulher na corrida, 1990) que escreveu por décadas na revista especializada em corrida de rua “Contra Relógio”, morreu em 2012.

Sephora comemora 5 anos no Brasil

Fundada na França em 1970 e adquirida em 1997 pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – maior conglomerado internacional de artigos de luxo – hoje a marca possui mais de 2.300 lojas em 33 países. A maior rede de produtos de beleza do mundo comemorou o aniversário no Brasil dia 20, com uma festa badalada, repleta de convidados especiais na Sephora do Shopping Eldorado, que foi fechada especialmente para receber a festa. Passaram por lá Fernanda Paes Leme, Fiorella Matheis, Ricardo Tozzi e Klebber Toledo. Mas o melhor de tudo é que a Beauty Run está confirmada! Em breve vão divulgar os detalhes.

56ª Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama será no Campo de Marte no dia 1º de outubro

Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior demanda dessa especialidade na cidade de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) realiza no próximo dia 1° de outubro, a partir das 7h, no Campo de Marte, em São Paulo, a 56ª edição da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. Organizado pela Life Marketing Esportivo e com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o evento terá percursos de 5km e 10 km de corrida e 3,5km de caminhada, para mulheres e homens. As inscrições – primeiro lote a R$ 80 – podem ser realizadas pelo site www.corridaibcc.com.br .

Vem aí a Indomit Aconcágua Expedition

A Indomit, criadora da primeira maratona de trail run do Brasil, está lançando um novo produto, a Indomit Aconcágua Expedition. Ela é direcionada aos maratonistas brasileiros que desejam competir em provas de alta montanha e precisam ganhar conhecimento para enfrentar condições extremas, muitas vezes com neve, ventos fortes e baixas temperaturas. As pré-inscrições estão abertas. Sua estreia será entre os 14 de dezembro e 7 de janeiro, e já há uma segunda programada de 11 a 28 janeiro. O ponto de partida da expedição será na cidade argentina de Mendoza, com o trekking passando por Cordón del Prata, um dia de descanso em Valle de Uco, e chegada no cume do Monte Aconcágua, maior montanha das Américas, com 6.961 metros de altitude. “O objetivo da INDOMIT Aconcágua Expedition é familiarizar os maratonistas brasileiros com o trekking em alta montanha, com altitudes maiores que as existentes no Brasil ”, diz o diretor Juan Carlos Asef, que não acompanhará os participantes. “Quero compartilhar minha experiência nessa atividade que pratico há muito tempo e pela qual sou apaixonado. Como o maratonista já tem uma ótima capacidade aeróbica, atributo muito importante para esse tipo de trekking, nosso objetivo é transmitir a esses atletas conhecimentos para disputarem provas em alta montanha, aprendendo a competir em condições extremas, sendo que em muitas vezes há neve, ventos fortes e baixas temperaturas”.

13 mil corredores confirmados para a SP City Marathon

São atletas de 22 países. Tem gente da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do México, dos Estados Unidos e do Panamá. Da Europa, a corrida receberá participantes da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Espanha e de Portugal. Da África, a competição contará com atletas da Tanzânia, do Quênia e da Etiópia, que sempre entram como os grandes favoritos aos lugares mais altos do pódio. Da Ásia, a SP City Marathon terá corredores do Japão, da China e de Brunei. E, por fim, da Oceania participarão da disputa representantes da Austrália e da Nova Zelândia. A primeira largada será às 5h45, na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu. A chegada, tanto da maratona quanto da meia maratona, será no Jockey Club de São Paulo. O percurso passa por cartões postais da cidade, como Estádio do Pacaembu, Minhocão, o cruzamento da Av. Ipiranga com a Av. São João, o Theatro Municipal, a Praça da Sé, a Av. 23 de Maio, os parques Ibirapuera e Villa-Lobos e a Cidade Universitária. Nos dois dias que antecedem a corrida (28 e 29 de julho), os corredores – inscritos ou não no evento – poderão aproveitar serviços oferecidos na EXPO da maratona, que será realizada no Transamerica Expo Center, das 8h às 18h, em uma área com quase 5 mil m2. Confira as principais atrações neste link.

Workshop “Consciência da pelve para corredores”

Estão abertas as inscrições para o curso com a fisioterapeuta Roberta Quinn, que tem por objetivo promover o aumento da performance, prevenção de lesões e agregar valor ao atendimento de fisioterapeutas e educadores físicos. Será nos dias 19 e 20, em São Paulo. Informações e inscrições via whatsapp (11) 98347-9398

XTERRA Rota Imperial

Nos próximos dias 26 e 27 de agosto a região de Pedra Azul (ES) será a sede da sétima edição do XTERRA no Brasil em 2017. O festival de esportes off-road reunirá para um fim de semana de adrenalina e belas paisagens, competindo nas modalidades XTERRA Duathlon, Trail Run (21km), Night Run (6km), Endurance (54km), MTB Cup Pro (54 km) e MTB Cup Sport (27 km), além da prova XTERRA Kids, para crianças de 1 a 13 anos. As inscrições podem ser feitas através do link https://goo.gl/jZwSnN. Entre os mais inscritos, está o casal Gurgel, composto por Thiago (36) e Camilla (34), que irá participar da modalidade Short Night Run (6 km). Casados há sete anos e prestes a completarem 14 de namoro, os atletas são acostumados a praticar esportes na natureza, tendo inclusive se conhecido na praia de Búzios, em Natal, em 2003. Nem mesmo a distância de 2.000 km entre a capital potiguar até o local das provas foi capaz de deter o interesse de ambos pela etapa na região de Pedra Azul. “Nós já moramos em Vitória há alguns anos, então a gente conhece um pouco. Já chegamos a fazer trilha em Pedra Azul e é, sem dúvidas, um dos lugares mais lindos que já vi. O Thiago deu a ideia de irmos competir no XTERRA de lá e não pensei duas vezes”, afirma a engenheira química Camilla, que aproveita para revelar também uma comemoração especial e a participação em casa, na etapa de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em 2 de setembro. “Em setembro vamos completar 14 anos de namoro e participar de duas edições seguidas de um evento tão grandioso será o presente que estamos nos dando”, diz.

Corrida noturna em Camboriú

As belezas do litoral catarinense serão protagonistas da prova, que acontece na areia da praia de Balneário Camboriú. A prova noturna será no dia 4 de novembro e está com o terceiro lote disponível até dia 15 de setembro, no valor de R$ 70. Há percursos de 5k e 10k e mais informações podem ser obtidas através do site www.correbrasil.com.br. Ricardo Ziehlsdorff, diretor executivo da Corre Brasil, afirma que os aspectos de segurança serão reforçados. “Trabalhamos com um planejamento de sinalização e iluminação que vai garantir uma experiência tranquila para os 2 mil atletas esperados na prova”, comenta.

