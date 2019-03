Conheça a 1ª coleção de Alexandre Herchcovitch para a Olympikus

Anunciada durante a Maratona Internacional do Rio no ano passado, chega às lojas a coleção Crew. As peças são inspiradas nos grupos de corrida urbana. #Herchcovitch #vestuário #treino #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“A coleção Olympikus Crew é bastante urbana, e ela foi inspirada nos movimentos que a gente faz e vê nas ruas, principalmente nas grandes cidades e mais precisamente em São Paulo, que é o lugar onde eu nasci. Aqui a gente encontra de tudo, todo tipo de pessoas, de povos e culturas, por isso acho que ela resume o que são as grandes cidades hoje. Por exemplo, dentro da coleção há uma estampa, que é o camuflado – São Paulo é chamada de cidade cinza, mas não acho que é a cor que predomina, inclusive é bastante colorida. Os tons do pôr do sol e dos vários cinzas que a compõem estão contemplados nessa estampa.” comenta o estilista.

Esqueça o shorts preto e camiseta branca. A cartela de cor é marcada pelo roxo e tons esverdeados e azulados. Para a Crew, o Pride, o principal tênis de running da marca, que alia conforto e desempenho, ganhou uma versão monocromática em cores especiais como berinjela e amarelo limão. A coleção está tão linda, que com certeza muita gente vai usar para passear. A faixa de preço das peças é entre 100 e 300 reais. Estão a venda no e-commerce da Olympikus e na Loja Velocitá, no bairro de Moema, em São Paulo.

As novidades vão além das peças: a Olympikus e Herchcovitch trazem ainda um guia com dicas de São Paulo feito com curadoria de Erika Palomino, Facundo Guerra, Felipe Morozini, Vinni Tex, Marina Santa Helena, Rodrigo Guima e Laura Vicente – paulistanos ou não, pessoas que vivem a cidade no dia a dia, muito além dos pontos turísticos clássicos. O guia será distribuído gratuitamente pela própria marca e estará disponível para download no site da coleção.

Entre as sugestões, também estão as dicas de Alexandre, como o Sesc Paulista, o restaurante Vegano SP e a confeitaria Di Cunto. “O guia é uma celebração de São Paulo e dessa coleção. Muitas pessoas vêm a São Paulo e procuram os mesmos lugares turísticos para ir, por isso a ideia é mostrar pequenos segredos que a cidade tem e só quem mora aqui pode saber”, complementa o estilista, head de estilo da Olympikus.

O conceito usado na coleção por Herchcovitch foi: livre para ser, para usar, para se mover. Nas ruas: lá fora, a todo momento, no esporte e fora dele. Sem regras e com foco no movimento. Confira alguns modelos abaixo: