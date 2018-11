Conheça a coleção HyperFlora 2019 da Nike

Três mulheres inspiradoras e conectadas com o esporte foram fotografadas na campanha, entre elas, a dançarina brasileira Aisha Mbikila. As peças, a partir de R$130, têm estampas pintadas à mão e chegam as lojas nesta quinta-feira, dia 8 de novembro. #vestuário #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Para celebrar a força das mulheres e a autonomia que o esporte oferece, a Nike selecionou peças do vestuário feminino nas linhas de corrida, treino e casual, e as transformou em estampas especiais para a nova linha de NikeWomen.

Instrumento de trabalho de muitos artistas locais, a beleza da costela-de-adão latina, a glória-da-manhã, a palmeira-majestosa, a orquídea neotropical e outras flores tropicais conhecidas com facilidade, compõem peças de vestuário e calçados Nike ao lado da arara.As estampas vêm em um contraste ousado entre azul escuro, vermelho e verde vibrante, bem como em uma versão mais leve, com cores em pastel suave, como rosa, cinza, azul claro e amarelo.

Segundo Aisha, sua experiência como a única brasileira a participar do shooting vem cheia de diversão e energia positiva. O colorido das peças casam perfeitamente com o seu lifestyle e promovem autenticidade na performance da dançarina. A coleção completa de Nike HyperFlora chega às lojas a partir do dia 8 de novembro e conta com regatas, shorts, tops, agasalhos e leggings. Os sneakers são os modelos Nike Free TR, Vapormax e AF1 Jester.

Aisha conta que sua relação com esporte sempre existiu, mas foi com 14 anos que começou a dançar e aprofundar suas pesquisas sobre ritmos africanos. Hoje em dia, ela se dedica a dança contemporânea africana e corridas leves para manter o condicionamento físico.

A coleção completa de Nike HyperFlora chega às lojas a partir do dia 8 de novembro e conta com regatas, shorts, tops, agasalhos e leggings. Os sneakers são os modelos Nike Free TR, Vapormax e AF1 Jester.

Veja abaixo algumas das peças:

Jaqueta Nike Sportswear Feminina R$ 269,90

Shorts Nike Pro 3” Printed Feminino R$ 129,90

Air Zoom Pegasus 35 GPX Feminino – R$ 549,90