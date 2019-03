Conheça a Ilha do Mel correndo

Nos dias 6 e 7 de abril, este destino turístico a menos de uma hora de Curitiba recebe a quinta edição do circuito Amazing Runs com percursos de 6K, 9K, 14,5K, 22K e os desafios de dois dias. Restam poucas das 700 vagas disponíveis. #corridaemtrilha #amazingruns #BlogCorridaParaTodos

A Amazing Runs Ilha do Mel é vista com um carinho especial entre os corredores. Nos últimos dois anos, a prova atingiu o limite técnico total de 700 inscritos e contou com participantes de quase todo o Brasil e alguns do exterior. O sucesso se deve a experiência vivida pelo atleta no local e a ampla oferta de percursos para todos os públicos. Na edição de 2018, a prova recebeu três atletas do Uruguai e um da Argentina que dirigiram 24 horas só para fazer correr pelas trilhas e prais da Ilha do Mel. A prova também contou com a presença e participação do chileno Alfonso Muñoz Prokart, fundador da Maratona de Santiago, evento tradicional organizado para mais de 35 mil atletas em Santiago no Chile. “ A Amazing Runs Ilha do Mel foi muito divertida, o lugar é incrível e a equipe Global Vita Sports é excelente anfitriã”, comenta Prokart.

A corrida é realmente um esporte democrático. O atleta Cristóvão Lins, conhecido como “Seu Cristóvão”, de 75 anos, disputou os 10,5k. Cristóvão é morador do litoral do Paraná. Começou a correr com 65 anos, na esteira. Quando disse para o médico que ia fazer provas de rua e aventura recebeu um sonoro “não!” Felizmente ele não levou em consideração a negativa e segue hoje com muita saúde. “Sabe o que um velho como eu vem fazer correndo num lugar desse? Admirar esse visual!”, diverte-se o atleta.

A arena da prova terá uma infraestrutura completa de alta qualidade, com espaço VIP, área de alongamento e massagem, espaço Kids e diversas atrações. Os percursos também não deixam nada a desejar: são dois dias de corrida com propostas de 6km, 9km, 14,5km, 22km e os desafios: Butuquinha (6km+9km) e Butuca (14,5km+22km). O trajeto passa sobre solo de areia, terra, passagens de água, em meio a praias, natureza abundante, florestas e morros, compondo uma das ilhas mais bonitas do Brasil, completamente preservada!Inscrições de R$ 135 a R$325 no site do organizador.

MEIO AMBIENTE – Todos os anos acontecem diversas práticas para melhorar a sustentabilidade do evento, como a compensação do carbono emitido com o plantio de árvores, a realização de mutirões de limpeza para remoção de resíduos no local, contratação de ao menos 85% de toda a equipe de apoio localmente para geração de renda na comunidade local, entre outras. “Esperamos que os atletas ao interagirem com o meio ambiente, mudem seu comportamento de forma positiva e levem essas boas práticas de conduta para dentro de casa”, espera Arthur Trauczynski, diretor de negócios e marketing da Global Vita SportsTrauczynski. E uma das novidades é a inclusão de um canudo ecológico no kit do atleta. “Temos como principal objetivo a conscientização dos nossos atletas sobre os impactos negativos que esse grande vilão pode causar ao meio ambiente e mais ainda: queremos contribuir ativamente com a redução na produção e utilização de canudos no mundo” comenta.