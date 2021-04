Conheça a máscara do futuro

Pensa numa máscara que te protege do coronavírus e outras doenças, com a qual você consegue respirar normalmente e que vem com o fone de ouvido embutido, é possível atender chamadas, Bluetooth, e tem sistema para não embaçar os óculos. Pode ser usada para correr, pedalar, lutar, fazer ginástica, sair na balada, para tudo que você quiser. Pois é, ela existe e o primeiro lote já esgotou. É a XuperMask, que foi lançada no dia 8 de abril e tem parceria com Will I am – fundador do Black Eyed Peas. A Xuxa deve ter curtido esse nome.

A máscara custa 300 dólares e tem design de Jose Fernandez, o figurinista que criou os trajes SpaceX para Elon Musk e trabalhou em filmes como Pantera Negra, Vingadores e X-Men 2. Segundo post do fabricante Honeywell, ela veio para redefinir o novo normal. No site deles, há pessoas usando o modelo correndo, pedalando, fazendo ginástica, passeando por aí.

Vivaldo José Breternitz, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, conta como surgiu essa máscara futurista. Will.i.am apareceu em um programa da MTV usando algo que parecia ser o produto do cruzamento de uma máscara de gás com um capacete de extraterrestres. Um amigo, que é executivo da Salesforce, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele respondeu que se tratava de algo em que vinha pensando, um equipamento anti-covid. Esse amigo colocou-o em contato com Darius Adamczyk, presidente-executivo da Honeywell, o conglomerado multinacional que fabricou milhões de máscaras N95 em 2020 – essas máscaras, aqui chamadas PFF2, são utilizadas especialmente por profissionais de saúde. E assim nasceu a XuperMask.

O especialista conta que ela é feita de silicone e malha, tem três ventiladores de dupla velocidade, um sistema de filtragem Honeywell HEPA, fones de ouvido com cancelamento de ruído, luzes LED para a noite e bateria recarregável. Breternitz ressalta que é uma aposta arriscada, já que nos EUA, as vacinas estão sendo mais amplamente distribuídas e estados como Texas, Indiana e Mississippi estão relaxando as exigências quanto ao uso de máscaras. “Pode ser que seja uma amostra do futuro das máscaras faciais, caso elas continuem sendo necessárias, ou então, mais um fracasso envolvendo o uso de tecnologia”, observa o especialista.

O XupeMask inclui cinta de cabeça ajustávela para ajudar a máscara a se encaixar de forma confortável, três ventiladores de dupla velocidade para fornecer circulação de ar dentro da máscara, filtragem hepa (ar particulado de alta eficiência) e filtros substituíveis, que os usuários devem trocar a cada 30 dias. E sistema de acoplamento de fone de ouvido magnético e microfone com tecnologia de redução de ruído e luzes LED. A bateria da máscara dura até sete horas com uma única carga. Os filtros substituíveis para o XuperMask estarão disponíveis em um pacote com três unidades por US$27.99. O modelo começou a ser vendido dia 8 de abril no site da marca e esgotou rapidamente. Há dois tamanhos – pequeno e grande.