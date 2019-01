Conheça a versão 2019 do Nike Epic React Flyknit

A atualização deste modelo para corrida de rua está na espuma da entressola e sola, promovendo amortecimento superior. Novidade chega às lojas brasileiras em 12 de fevereiro. #NikeEpicReactFlyknit #BlogCorridaParaTodos #lançado #calçadoesportivo

O calçado esportivo Epic React Flyknit está 5% mais leve, 11 % mais suave e oferece 10% a mais de retorno de energia do que seu antecessor, o Nike LunarEpic Low Flyknit 2.

A espuma Nike React foi apresentada no início de 2018, como a mais moderna tecnologia de amortecimento para corrida de rua– desenhada para reduzir o impacto de cada passada e devolver a energia, proporcionando uma nova sensação de corrida. Na mesma linha de funcionamento da tecnologia Boost da rival adidas. Testei o modelo no lançamento, o modelo é bem justo – palmilha estreita – como meu pé é largo a sensação não foi tão boa. Para quem tem o pé lago, solicite dois números maior. Mas dá para sentir o amortecimento responsivo. Agora aprimoraram a espuma, para uma resposta do amortecimento ainda melhor. Se você tem o pé fino, é um baita tênis de corrida de rua.

Como a tendência é o revival dos anos 90, o novo design vem nesta linha. As cores de lançamento, “8-bit” e “Pixel”, remetem às tonalidades vibrantes e translúcidas do mundo da tecnologia dos anos 90 e apresentam uma entressola gradiente do branco para o verde; o solado do rosa para o branco; e o calcanhar em cor de safira.

As mudanças mais evidentes no cabedal e calcanhar do Epict React Flyknit 2, segundo informações da assessoria de imprensa da marca, entregam mais ajuste, amortecimento e estabilidade. O calcanhar é agora moldado. Com a construção Flyknit atualizada, a parte superior se adapta ao seu pé em um design minimalista e de suporte, proporcionando elasticidade e apoio.

O cabedal é em peça única flyknit – tecnologia Nike apresentada em 2012 e hoje presente na maioria dos calçados esportivos. O cabedal do novo Epic é inspirado no Nike Flyknit Racer e é projetado com precisão para oferecer suporte, flexibilidade e respirabilidade nas áreas que os corredores precisam. Quem tem um Flyknit Racer usa só em ocasiões especiais, uma verdadeira raridade.

No contraforte, o clipe de proporciona estabilidade. Esse clipe tem em outros modelos, com o Lunarglide, gosto bastante desta tecnologia, que deixa o tornozelo bem estável.

A novidade na entressola é o design computacional, que traz uma única peça de espuma Nike React, sem qualquer tipo de cola ou costura. Esse design feito por computador ajuda eliminar sobras de materiais, o que tornou o modelo mais leve.

O solado tem diferentes profundidades: as partes mais profundas são de alto amortecimento. Aliado à isso, os segmentos de borracha na sola proporcionam tração e ajudam a aumentar a durabilidade do tênis.

Confira abaixo como é a espuma React e toda a tecnologia embarcada.