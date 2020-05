Conheça desafio que vai arrecadar doações para compra de EPI para equipes que atendem idosos vulneráveis

O Strava lança um novo desafio: “Em casa por Horas da Vida”, com intuito de engajar a comunidade esportiva a se manter ativa e fazer doações para o Instituto Horas da Vida. A rede social dos atletas propõe que os usuários pratiquem atividades físicas até completarem cinco horas, em um período de um mês, e no final façam sua contribuição para este projeto, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade e que está com ações voltadas para combate da COVID-19. O desafio será válido entre os dias 15 de maio e 15 de junho, e pode ser acessado através deste link: www.strava.com/challenges/1795. Toda a verba arrecadada pela campanha será destinada ao Instituto Horas da Vida para o combate ao COVID-19 em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs), mais conhecidas como casas de idosos, ajudando assim pessoas acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social.

Quase 14 mil pessoas já se inscreveram. Todos os tipos de atividades dentro do Strava serão consideradas para esse desafio, priorizando aquelas feitas dentro de casa e sempre respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ao término das cinco horas de atividades físicas praticadas, os atletas serão direcionados a uma página para fazerem sua doação. A meta é arrecadar R$ 100 mil.

Os recursos serão utilizados para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde que atuam nesses locais, cuidando diretamente dos idosos, que são o principal grupo de risco de complicações e morte com a contaminação do novo coronavírus. Também serão comprados itens de higiene de primeira necessidade para esses internos.

Vale destacar que o número de ILPIs beneficiadas será proporcional aos recursos arrecadados, portanto, quanto mais sucesso a campanha fizer, mais pessoas serão beneficiados. A cada R$ 5 mil, uma ILPI será beneficiada. Se a meta total for alcançada, pode significar, portanto, uma média de até 600 idosos e 50 profissionais sendo atendidos com algum tipo de insumo necessário neste contexto de pandemia.

Assim como a atividade física regular como prática fundamental para manter a saúde é algo em que Strava e Horas da Vida acreditam e incentivam, o voluntariado e o poder de engajamento das pessoas em prol de uma causa foi o que os uniu para viabilizar essa campanha. “Neste contexto tão dramático de COVID-19, a atitude das empresas e das pessoas para atender as demandas daqueles que mais necessitam e nem sempre têm visibilidade – como é o caso dos idosos assistidos por essas instituições – é um movimento muito saudável e com resultados práticos e rápidos na prevenção, o que certamente salvará vidas”, diz Elisangela Tolosa, diretora de Desenvolvimento Institucional do Horas da Vida.

“O Strava é uma comunidade esportiva ativa e engajada. Com esta campanha, temos um propósito ainda mais nobre: ajudar os mais necessitados, neste período de pandemia. Além, claro, de estimular a atividade física em casa”, afirma Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

Sobre o Horas da Vida – O Instituto Horas da Vida possibilita que pessoas em situação de vulnerabilidade social recebam atendimento de médicos e profissionais da saúde voluntários. Sem fins lucrativos, atua desde 2013, em São Paulo, com foco em atenção primária e educação em saúde. Possui, entre outras certificações, o Selo Doar, que atesta a transparência nas ONGs brasileiras. Desde o início da pandemia de Covid-19, tem desenvolvido projetos especiais e parcerias em benefício de grupos diretamente atingidos, como idosos, pessoas com diabetes e os próprios profissionais de saúde. Mais informações: www.horasdavida.org.br.