Conheça o adesivo inteligente que mede a hidratação

Há alguns anos, a Gatorade®, líder mundial em bebidas esportivas, fez uma campanha que chamou a atenção de muita gente. O slogan era: “o suor faz mágica”. Essa “mágica” no caso é saber identificar o que contém o suor, o que a pessoa perdeu além de água e o que deve ser reposto, a famosa hidratação. Estudando o tema cientificamente desde 1965, a empresa trouxe tecnologia e inovação para o segmento e desenvolveu o Gx Sweat Patch, um adesivo inteligente que pela primeira vez torna acessível à compreensão do quanto suamos e da adequada hidratação. Com a inovação, a Gatorade busca acompanhar os praticantes de atividade física, por meio da conscientização sobre as particularidades de sua transpiração e de suas práticas esportivas. A novidade acaba de aterrissar no Brasil e será presenteada a partir desta quarta-feira, 8 de setembro, para alguns jornalistas, esportistas e influencers poderem testar. Por enquanto só está à venda nos EUA.

“Nossa ideia é educar e democratizar o conhecimento sobre a hidratação, despertar sua importância para a saúde e consequentemente para a performance. E a função do adesivo é algo que a Gatorade já fazia com os atletas, pesando antes e depois do treinos os volumes de suor e também analisando o material, que precisava ser encaminhado para o laboratório e o resultado não saía na hora. Agora temos tecnologia, o algoritmo faz isso. O adesivo deve ser colocado no antebraço antes da atividade física, que deve ser de no mínimo 20 minutos e de no máximo 2 horas. A pessoa fotografa o adesivo e recebe todas as informações no app”, explica Jorge Natteri, gerente de Marketing Esportivo da Gatorade Brasil e LATAM, que concedeu entrevista exclusiva para o Blog Corrida para Todos .

Os atletas da elite já sabem da importância de se hidratar corretamente, o como isso impacta positivamente nos resultados. E com o adesivo inteligente, a empresa deseja levar essa inovação para os atletas amadores. “Aqui no Brasil as temperaturas são muito altas e uma correta hidratação é muito importante para se obter uma atividade física prazerosa. E a Gatorade faz um trabalho cientificamente comprovado, a empresa tem seu próprio centro de pesquisas desde 1987”, acrescenta Natteri.

Dentre todas as modalidades esportivas, o adesivo só não pode ser usado na natação. “Para funcionar corretamente, analisando a transpiração, ele não pode ser molhado nem usado na chuva”, explica Natteri.

COMO FUNCIONA – Utilizando os protocolos de testes de suor realizados em laboratórios, o Gx Sweat Patch é um acessório descartável que permitirá ao usuário determinar um perfil de suor de acordo com a atividade realizada, para então poder estabelecer estratégias de hidratação personalizadas antes, durante e após o exercício. Usando uma tecnologia microfluídica e um ensaio colorimétrico, o adesivo inteligente – que deve ser colocado no meio do antebraço esquerdo limpo (sem protetor solar, gel, hidratante ou perfume) e seco – analisa o suor e fornece um resultado de quanto sódio e líquidos são perdidos durante cada treino, em relação à temperatura e umidade de uma determinada localização geográfica, onde a atividade foi realizada. Com os resultados obtidos, um perfil de transpiração é criado e o adesivo fornece recomendações personalizadas de hidratação esportiva feitas por especialistas do Gatorade Sports Science Institute enquanto o indivíduo se exercita. Para aplicar o adesivo é fácil, apenas pressione por 10 segundos.

Nos EUA a novidade foi lançada em março deste ano. Um pacote com dois adesivos custa US$ 24,99. O app é grátis e está disponível para iOS: Gatorade Gx: Sports Science