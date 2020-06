Conheça o Movimento Corrida Solidária

Nos últimos 100 dias, a maioria dos corredores vive um momento de off. A planilha de treinos derreteu com o cancelamento de todas as provas. Muita gente tinha se programado para correr maratonas no exterior, esperavam bater o recorde pessoal. Inclusive a de Berlim acaba de ser cancelada. Mas para um time de autônomos, que sobrevive das corridas de rua brasileiras – montando a prova, entregando kits, mostrando o percurso, incentivando a galera, entregando as medalhas etc. – o buraco é bem mais embaixo. Eles perderam a renda de um dia para o outro.

Pensando nisso, a jornalista, publicitária e corredora Roberta Palma, CEO do Jornal Corrida desenvolveu, em parceria com alguns influencers, uma campanha: Movimento Corrida Solidária. “Nós perdemos o lazer dos fins de semana. Eles, o sustento”, fala Roberta. Juntos eles lançaram o #movimentocorridasolidaria com o objetivo de arrecadar recursos para famílias que foram impactadas pela suspensão das provas de corrida.

Como funciona: cada doador que entrar para o #movimentocorridasolidaria ganha acesso ao maior evento on-line de conteúdo de corrida, saúde e bem-estar.São sete dias de conteúdo. Tem treino em casa com profissionais especialistas em corrida. Painel com os principais organizadores de corrida do Brasil reunidos e conversando sobre o futuro destes eventos, painéis com médicos falando sobre a prática esportiva nestes novos tempos; e as principais marcas esportivas falando sobre o futuro da corrida. Sou mediadora de um dos bate-papos – A medicina, a nutrição e a psicologia a serviço da sua prática de corrida-, que vai ao ar nesta quinta-feira (25/6), às 19h, com a nutri Anielle d’ Angelo e o fisio Marcel Sera. Eles vão dar dicas ótimas. Todos os painéis são gravados, e os doadores podem assistir quando puderem. “Estou aqui pra te pedir: vem com a gente neste desafio de solidariedade. Vamos provar que o mundo da corrida é mais do que paces e selfies”, afirma Roberta.

Link para acessar a campanha: www.corridapravoce.com.br