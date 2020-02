Conheça o novo check-up focado em desempenho esportivo

Antes de iniciar uma prática esportiva é importante procurar orientação profissional adequada. Esta é uma recomendação para todos, independentemente do nível técnico ou objetivo: recreação, estilo de vida saudável, performance ou profissional. Pensando nesta necessidade, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein acaba de lançar um check-up focado no desempenho esportivo, com o objetivo de contribuir para que iniciantes, esportistas e atletas de alto nível consigam atingir suas metas de uma maneira mais segura e saudável. #check-up #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais especializados em esporte, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos, o trabalho consiste em identificar fatores de risco, que podem limitar a realização da atividade, orientar o atleta para uma alimentação adequada e desenvolver a capacidade física de cada um, além de medidas de prevenção para evitar o surgimento de lesões articulares e musculares.

“O check up é totalmente customizado de acordo com o nível de treinamento, condicionamento físico, objetivos e faixa etária. Pensamos em metas também para que essa pessoa alcance o seu máximo da forma mais segura possível”, afirma a médica Dra. Priscila Gaeta Baptistão, responsável pela área de Check-up do Einstein. Entre os exames oferecidos estão os laboratoriais, ecodopplercardiograma, teste ergoespirométrico, baropodometria, bioimpedância, avaliação física-funcional da postura e movimento.

A consulta de retorno é conduzida pelos profissionais do Time Esportivo Einstein e pode ser feita em até 90 dias de forma presencial ou virtual. Nesta oportunidade, serão esclarecidas as dúvidas que possam ter surgido após a avaliações dos exames, além da elaboração de um plano de ação com foco na melhora da saúde e desempenho no esporte. Aliás, reforçam que tão importante quanto realizar o check-up para obter um diagnóstico da sua saúde é entender os resultados dos exames e eventuais alterações encontradas para dar os próximos passos. O Time Einstein Esportivo vai orientá-lo para que a execução do esporte e o alcance de seus objetivos estejam alinhados à sua saúde. Ou seja, sempre que alguém força demais na corrida se lesiona e, por conta disso, pode ter que ficar meses sem treinar. Com esse check-up em mãos, basta mostrar ao seu treinador e alinhar os treinos com sua real capacidade física. Nem todo mundo pode correr uma maratona por semestre, por exemplo. Para fazer o check-up não é aceito nenhum tipo de seguro saúde ou convênio médico, e o investimento será de R$2.168,00

TIME EINSTEIN ESPORTIVO: formado por médico do esporte, nutricionista do esporte, fisioterapeuta e profissional da Educação Física.

EXAMES LABORATORIAIS: hemograma com plaquetas, ferritina, colesterol total e frações, triglicérides, glicose, TGO, TGP, testosterona total e livre, TSH, CPK, sódio, potássio, ureia, creatina e urina Tipo I

EXAMES COMPLEMENTARES: teste ergo espirométrico, baropodometria, avaliação física-funcional da postura e do movimento, ecodopplercardiograma e bioimpedância.

