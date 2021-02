Conheça o sensor óptico de frequência cardíaca que pode ser usado na cabeça

Enquanto você não experimenta, é normal achar que é coisa de corredor Nutella. Mas basta experimentar que nunca mais treina sem um. Os wearables esportivos vieram para ficar e otimizar os treinos, com base nos seus dados. Agora a Polar sobe mais um degrau na tecnologia, acaba de lançar o sensor óptico de frequência cardíaca: Polar Verity Sense (R$ 699), que pode ser usado até na cabeça.

A marca finlandesa, fundada em 1977, é referência internacional em precisão nesse equipamento com sua cinta Polar H10. Com esse lançamento tem tudo para mudar paradigmas mais uma vez, já que o Verity Sense traz a possibilidade de monitorar a frequência cardíaca essa informação diretamente até mesmo das têmpora e antebraço, além do braço. Até recentemente isso só era possível mesmo com uma cinta no peitoral do usuário. Eu ainda tenho a minha, e funciona! . O lançamento também conta uma maior duração de bateria, maior alcance Bluetooth e maior espaço interno de armazenamento, chegando em um momento em que muitos estão começando a enxergar um retorno à normalidade nas rotinas esportivas, com a população devidamente vacinada. Vai ser o estouro da boiada quando isso acontecer. Tem um youtuber, o Cauê Moura, que diz que quando for vacinado vai sair na balada e lamber o balcão kkkk.

Com esse novo modelo, a Polar espera agradar mais esportivas, como quem pratica natação, lutas e artes marciais e até dança, atividades que aparelhos tanto no peito como não pulso não são favoráveis. “Enquanto uma cinta ou relógio funcionam bem para um esporte podem não funcionar para outro – e o Verity Sense é a nossa resposta para isso. Estamos sempre procurando novas maneiras de ajudar os atletas de todos os esportes a entenderem melhor seus corpos, e estamos muito animados em trazer um produto tão versátil e compacto”, avalia Tomi Saario, CEO da Polar Electro Global.

O Verity Sense foi desenvolvido para funcionar com uma ampla variedade de produtos. Ele pode ser facilmente emparelhado por meio da conectividade Dual Bluetooth e ANT +. Isso permite que o usuário monitore a sua frequência cardíaca em tempo real, a partir da conexão com aplicativos de celular e diferentes wearables esportivos, ou que analise os dados do seu treino posteriormente, utilizando a memória interna do dispositivo (e nada mais) para gravar a sua sessão de exercícios. E acaba de iniciar a pré-venda do modelo no site da marca: www.polar.com/br.

Confira como funciona: