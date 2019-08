Conheça um acelerador de partículas correndo

Etapa em Campinas do circuito gratuito Correr e Caminhar para Viver Bem será realizada pela primeira vez no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), onde funcionam o UVX e o Sirius, únicos aceleradores de partículas brasileiros e que são utilizados para pesquisa científica com feixes de luz. #corridaderua #corridagratis #BlogCorridaParaTodos

A prova está marcada para 1º de setembro às 8h. São trajetos para correr de 5K ou 10K; e caminhada de 5K. “Conheço um dos engenheiros do CNPEM, que é corredor e bastante entusiasta do esporte. Sugeri a ele fazermos uma corrida no espaço do acelerador de partículas, ele adotou a ideia e levou para a diretoria”, explica Yoshiya Suwa, diretor executivo da ONG Rede Acesso, responsável pela organização do evento.

Suwa acrescenta que a ONG já tinha os recursos necessários para organizar o evento, captados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) com as empresas Avery Dennison, Magazine Luiza e TetraPak. “Com o evento todo pago previamente, o CNPEM aprovou. Mas foram vários meses de negociações, afinal estamos falando de um dos principais projetos científicos do Brasil, orçado em aproximadamente 2 bilhões de reais”, ressalta o diretor.

A procura foi tanta que as inscrições para as 2 mil vagas evaporaram assim que abriram em 6 de agosto. Os inscritos têm direito a um kit contendo sacolinha, camiseta, barrinha de cereal, número de peito, chip (apenas para as corridas de 5 km e 10 km), boné ou viseira e squeeze. A retirada do material acontecerá exclusivamente na véspera do evento (31/08) na Decathlon Campinas, localizada na Rodovia Dom Pedro I, s/n, Jardim das Palmeiras, das 10 às 16h.

A premiação será nas modalidades corrida 5 e 10 km, por classificação geral masculina e feminina, recebendo troféus os 3 primeiros colocados, de cada modalidade. e não haverá premiação em dinheiro. Os corredores poderão chegar ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM a partir das 7h, para às 7h30 participarem de uma sessão de alongamento e aquecimento e, às 8h, alinharem para a largada. O local fica na Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 – Bosque das Palmeiras. A prova de 10 km terá um percurso misto de asfalto e terra, para desafiar ainda mais os atletas. Como o estacionamento no CNPEM é pequeno, a organização solicita para os corredores privilegiem caronas e motoristas de aplicativo.