Controle motor e funcionais para corrida de rua

Veja como foi a 4ª semana do #Desafio5KoRetorno com fisioterapia focada na ativação muscular, controle motor, propriocepção, funcionais específicos para melhorar o gesto motor e esportivo. #corridaparatodos #fisioterapia

É aquela coisa, quanto mais você aprende mais descobre que não sabe nada. Chegamos à metade do desafio e aprendo um pouco mais a cada sessão de fisioterapia com os profissionais do Instituto Trata Moema. O fisioterapeuta Marcio Daniel Oliveira vai me desafiando a controlar melhor meu corpo, me incentivando muito. Ele resolveu ser fisioterapeuta ainda menino, quando acompanhava a avó Elza nas sessões de fisioterapia. Ele prometeu à avó que iria se formar para acabar com as dores dela. Sorte de todos nós.

Na semana passada fiz funcionais específicos para corrida com bola, tração, elástico, step; e ativação muscular diferenciada. Também começamos alguns exercícios para melhorar o gesto esportivo. São quase 60 minutos de sessão, acabo destruída, mas sem dores. Sinto que meu corpo está respondendo bem. Os fisioterapeutas são muito atenciosos e animados. Não vejo a hora de me liberarem para correr. Dia 29 de outubro está chegando.

Se você estiver na mesma situação, se recuperando de lesões, mande suas dúvidas aqui nos comentários ou para meu e-mail, tem o link aqui no perfil. E mais uma vez muito obrigada pelas mensagens de apoio carinhosas que estou recebendo.

Confira no vídeo abaixo como foi o tratamento na semana passada.

