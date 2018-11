Copacabana será palco da final do Circuito Rei e Rainha do Mar

Depois de passar por Florianópolis, Brasília, Salvador e Ubatuba, circuito fecha o ano em grande estilo nos dias 22 e 23 de dezembro. #ReieRainhadoMar

Competição envolve natação, corrida e SUP e deve reunir 4 mil atletas. Haverá também versão kids (natação e corrida). Este circuito completa dez anos, começou em 2008 a partir do Desafio do Leme ao Pontal, uma prova de natação no mar com percurso de 35km, o Rei do Mar surgiu em 2009 e ganhou a adesão das Rainhas no ano seguinte, tornando-se, desta forma, o Rei e Rainha do Mar.

No ano passado, a prova marcou a aposentadoria da medalhista olímpica de maratonas aquáticas Poliana Okimoto. A etapa final do circuito contará com transmissão ao vivo da TV Globo dentro do Esporte Espetacular.

Ana Marcela Cunha, tetracampeã mundial de maratona aquática, conta um pouco da sua experiência no evento: “O Rei e Rainha do Mar é ímpar, diferente de qualquer evento. Colocar os atletas de elite lado ao lado dos atletas amadores é muito legal, sempre me divirto muito.” A Ana ainda ressalta o quanto é importante para a promoção do esporte a proximidade com o público no dia do Desafio Elite, e como isso é recompensador para os atletas também, que estão habituados a competir sem esse contato com os fãs e admiradores da modalidade. Para a etapa deste ano, a fera das águas abertas se diz animada: “É uma competição divertida, lógico que todos estão ali querendo vencer, mas também mais descontraídos e relaxados. Eu fico muito feliz sempre que a competição encaixa no calendário de provas e, com certeza, em dezembro estaremos aí na etapa de fim de ano do RRM.”

A competição amadora contará com provas de natação, SUP, corrida Beach Run (2,5K e 5K), beach biathlon e com as provas kids, de natação e corrida. Para os nadadores, serão quatro diferentes distâncias para escolher: Sprint (1km), Classic (2km), Challenge (3,5km) e o Super Challenge (10km). O beach biathlon é ideal para quem quer unir duas paixões, o percurso, que é de 1 km de natação no mar e 2,5 km de corrida na areia. A galera do SUP também poderá escolher, serão duas distâncias: 7 e 14 km. Para os pequenos, as provas de Corrida Kids são destinadas para crianças entre 5 e 13 anos, com distâncias que variam de acordo com a faixa etária, as de Natação Kids também variam, mas essas são para os que têm entre 9 e 13 anos. Inscrições para a Beach Run, a partir de R$98, no site oficial do evento.