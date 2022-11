Corcovado: última etapa da UPHILL MARATHON 2022

Que tal celebrar o fim do ano correndo, ladeira acima, rumo ao Corcovado, no Rio de Janeiro? Para melhorar ainda mais a experiência, a última etapa do ano da Uphill Marathon vai ter largada ao pôr-do-sol e contempla dois trajetos pelo Parque Nacional da Tijuca: 8km e 21km. E mais um detalhe, a cereja do bolo, a prova acaba subindo os 220 degraus do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. A prova será dia 26 de novembro, e as inscrições seguem abertas.

Inaugurado em 1931, o Cristo Redentor levou cinco anos para ser construído. Tem 38 metros de altura e 28 de largura. Foi eleito em 2006 como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. As outras seis são: Coliseu (Itália), Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Peru), Grande Muralha (China), Petra (Jordânia) e Taj Mahal (India).

A largada das provas será ao pôr do sol e o término, na escadaria do Cristo Redentor. A celebração no Mirante das Paineiras, embalada com muita música e aquele alto astral, e a descida no clássico Trem do Corcovado completarão uma experiência sem precedentes que promete entrar de vez no calendário da competição.

Há dez anos, o medalhista olímpico dos 200 metros rasos, Robson Caetano da Silva, realizou a primeira corrida de rua no Corcovado. “A nossa corrida era mais curta, com largada já no Alto da Boa Vista e chegando no Cristo. E o conceito dessa nova prova é muito bom”, comento o campeão ao blog.

“Estamos trabalhando forte para comemorar os 10 anos de Uphill em 2023 com muitas inovações e boas surpresas. E elas já começaram este ano como esta etapa inédita no Corcovado que tem tudo para ser um marco no calendário mundial das maratonas de subida. Nossa tribo de bravos corredores merece ser presenteada com uma emoção diferente e a sua altura!”, observa Bernardo Fonseca, CEO da X3M Entretenimento, empresa que integra a holding SBF.

Vale ressaltar que o salto de qualidade das provas da X3M neste 2022 se deve, em parte, na contratação de Shubi Guimarães como diretora de prova. Ela é atleta de corrida de aventura, garra deveria ser o sobrenome dela, que é pedagoga de formação. Ela é tricampeã de canoa havaiana e foi a melhor atleta de corrida de aventura feminina em 2005 e 2006, apenas para citar alguns dos títulos.

Serviço

Quinta-feira – 24/11/2022

10h – 15h » Entrega de kits no Espaço Claro Uphill Marathon Corcovado – Shopping Rio Sul 4º piso

Sexta- feira – 25/11/2022

19h – 22h » Entrega de kits no Espaço Claro Uphill Marathon Corcovado – Shopping Rio Sul 4º piso

Sábado – 26/11/2022

16h » Abertura da Arena Paineiras

17h » Largada 8k e 21k na região do Cosme Velho/Santa Teresa

21h » Premiação na Arena das Paineiras

22h » Fechamento da Arena Paineiras

Inscrições no site do evento: 8k – R$ 189,90 mais R$ 49,90 (traslado Corcovado Cosme Velho); 21k – R$ 289,90 mais R$ 49,90 (traslado Corcovado Cosme Velho)

Site oficial: https://uphillmarathon.com.br/corcovado/