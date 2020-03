Coronavírus: 10km Tribuna de Santos é adiada para 15 de novembro

Devido à pandemia do coronavírus e o expressivo aumento de casos no Brasil, a 35ª 10 KM Tribuna FM-Unilus foi adiada para 15 de novembro. Esta prova é a segunda maior corrida de rua do País, em número de participantes – 20 mil atletas – e seria realizada em 17 de maio, em Santos, mas os organizadores decidiram pela mudança pensando nos atletas e na comunidade em geral, uma vez que a prova atrai um grande público também acompanhando o percurso. #coronavírus #10kdatribuna #blogcorridaparatodos

Por transparência e respeito aos atletas, o Grupo Tribuna, responsável pelo evento, oferece àqueles que já se inscreveram duas opções – reembolso da inscrição ou manter sua vaga assegurada para a prova no dia 15 de novembro, sem qualquer outro custo adicional. Caso a opção do atleta seja pela devolução do dinheiro da inscrição, o interessado entrar em contato pelo e-mail trieventos@grupo-tribuna.com ou pelo telefone (13) 2102.7156 e seguir as instruções.

“É a decisão mais sensata a se tomar nesse momento. Temos de pensar nos atletas, no público que acompanha o evento, nos patrocinadores envolvidos e na cidade”, afirmou o diretor-presidente de A Tribuna, Marcos Clemente Santini, explicando que a decisão foi fundamentada, entre outras razões, na declaração emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de estado de pandemia, e na orientação das mais diversas autoridades de saúde do País, no sentindo de que as pessoas evitem realizar, nos próximos meses, eventos que reúnam grande número de pessoas.