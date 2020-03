Coronavírus: adiada para setembro a Maratona de Boston

A 124ª edição da Maratona de Boston (EUA), marcada para 20 de abril, acaba de ser adiada para 14 de setembro de 2020, por conta da pandemia de coronavírus. Participariam da corrida 31.500 corredores de 112 países e de todos os 50 estados dos EUA. Os inscritos, que não puderem participar nessa nova data ou tenham dúvidas, devem entrar em contato por meio do e-mail: FAQ2020@baa.org

Em breve, os inscritos e voluntários receberão informações adicionais. A corrida de 5km, que tradicionalmente acontece no sábado anterior a Maratona de Boston, também foi adiada. A nova data ainda não foi divulgada. A Boston Athletic Assossiation (BBA) – responsável pela maratona, divulgou nota em seu site, explicando que a decisão foi tomada com base nas recomendados do governador Charlie Baker, que declarou no dia 10 de março estado de emergência em Massachusetts, e do prefeito de Boston Martin Walsh. “A missão da BAA é promover a saúde através do esporte, principalmente a corrida, e ela guia nossa organização há mais de um século. Em colaboração com nossos muitos parceiros, esperamos receber o corredores de todas as partes do mundo em Boston em setembro, em comemoração a 124ª Maratona de Boston ”, declarou Tom Grilk, ceo da BAA.

Estavam confirmados nesta maratona 75 atletas de elite de 17 diferentes países. Desde 1970, a organização exige comprovação de tempo mínimo para participar dessa maratona, exceção para os habitantes da cidade de Boston, convidados e quem corre por uma entidade de caridade parceira. Mesmo com 31.500 inscritos, 3.161 corredores – com tempo mínimo atestado – ficaram de fora. O critério de seleção é velocidade. Por exemplo, homens entre 18-34 tem que ter tempo máximo de 3 horas cravadas. E para as mulheres da mesma idade – 30 minutos a mais. Quanto menor for o tempo comprovado de conclusão dos 42km mais chances de ser classificado para esta prova, que passa por oito cidades e a chegada é em Boston.