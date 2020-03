Coronavírus: tradicional corrida pré-Maratona de Boston é cancelada

Com a pandemia do coronavírus, os maratonistas brasileiros estão vivendo um pesadelo. Como a preparação e o planejamento para correr uma 42K no exterior começa com no mínimo seis meses de antecedência, o cancelamento ou adiamento da mesma se torna uma dor de cabeça e tanto, por conta da logística da viagem e o ritmo intenso de treinos. E uma das maratonas mais desejadas, a de Boston, corre o risco de engrossar esta lista de cancelamentos. Nesta quarta-feira, o jornal Boston Herald fez reportagem sobre o cancelamento da New Bedford Half Marathon, tradicional 21K que serve como treinão para a 124ª edição da Maratona de Boston, É uma prova relativamente pequena – com 3 mil corredores, que estava agendada para este domingo, dia 15 de março. O cancelamento foi divulgado pela prefeitura na terça-feira, dia 9 de março, por conta do coronavírus. #coronavírus #maratona #BlogCorridaParaTodos

New Bedfort fica a 94km de Boston. No comunicado da prefeitura de New Bedfort, a meia maratona foi cancelada por causa do coronavírus. “O nível de risco em New Bedford permanece baixo e não há casos confirmados de COVID-19 na área, mas a natureza exclusiva do evento representa um risco maior do que em outras reuniões públicas… A corrida atrai até 3.000 corredores, incluindo muitos de locais onde os casos do COVID-19 foram confirmados. Na linha de largada da corrida, os corredores se amontoam em um curral em contato próximo por um período prolongado, aumentando o risco de transmissão de doenças. Existe um risco semelhante aos milhares de espectadores ao longo da rota e ao pessoal de emergência da cidade. Nestas circunstâncias, cancelar a corrida é o caminho mais prudente.”

O prefeito de New Bedford, Jon Mitchell, disse no comunicado: “Esta decisão não foi tomada de ânimo leve. A Meia Maratona de New Bedford é uma das meias maratonas mais antigas e populares do país. Embora nenhum outro evento público em New Bedford tenha sido cancelado, as decisões relativas a futuros eventos públicos na cidade serão baseadas no nível geral de risco e na natureza do evento”. Até o momento a Maratona de Boston está confirmada, ela está prevista para 20 de abril, mas com esse cancelamento, acendeu o farol amarelo. Mas muitos especialistas já estão desconfiados que a mesma seja cancelada, ou vetada aos amadores, como aconteceu em Tokyo, já que é realizada no feriado do Dia do Patriota, e não faria sentido adiá-la.

Esta semana a Meia Maratona de Nova York, que seria realizada também domingo, foi cancelada. E a 30° Maratona de Lisboa, marcada para 22 de março com recorde de inscritos, foi adiada para 6 de setembro. Todas corridas da Espanha, Itália, China, Japão, Coreias do Sul e do Norte sofreram alterações por conta da pandemia.

Há rumores de cancelamento também da Maratona de Londres. Se os governos limitarem eventos com mais de mil pessoas – caso de Portugal – essa major e vários outras provas, ou serão canceladas ou adiadas, tanto na Grã Bretanha, como nos EUA.

A primeira maratona a ter atualizações foi a de Tóquio, que teve a participação dos amadores cancelada. Os órfãos de Tóquio vão receber o kit de participação pelo correio e têm inscrições garantidas no ano que vem, sem sorteio. Mas vão ter que pagar normalmente a inscrição, se quiser correr em 2021. E quem for correr em 2021 vai ganhar duas medalhas- a de 2020 e a 2021.

Em Portugal, até 10 de março, eram 36 casos da nova doença. Na Inglaterra eram cem vezes mais, 91 deles em Londres. Por enquanto as autoridades não vetaram nenhum tipo de evento, mas um médico entrevistado pela BBC avisa que a situação pode piorar em 15 dias, como ocorreu nos outros países. Nos EUA são mais de mil casos, e o local com mais doentes é em Nova York, que está a 338 km de Boston. E a Guarda Nacional já está criando uma barreira de contenção em Nova York.

A 40° Maratona de Londres está confirmada para 26 de abril, com a presença dos melhores atletas do mundo. Os organizadores dizem que estão monitorando a situação e vão seguir o que for decidido pelo governo.

Cada corrida tem seu regulamento e nesse momento- se você está inscrito em alguma maratona na Europa ou EUA no primeiro semestre é bom se prevenir e ler todos os contratos e regulamentos.