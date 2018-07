Corra do seu “avatar”

Nike construiu uma pista de 200m de LED em Manila, capital da Filipinas, na qual cada corredor disputava com ele mesmo uma corrida. Ação viralizou em todo mundo.

A pista, batizada de Nike Unlimited Stadium, era em forma de tênis e foi montada no primeiro fim de semana de maio para o evento, que a mídia chamou de “World’s first full size LED Running Track” e realmente chamou a atenção.Trinta corredores participaram da experiência.

O percurso era em forma de oito e o projeto foi desenvolvido pela agência BBH (Bartle Bogle Hegarty’s) Singapure. O avatar era acionado via um chip no tênis do corredor, usando a tecnologia RFID (Identificação via radio frequência) que motivava o atleta correr mais rápido que ele mesmo. Quanto mais rápido a pessoa corria, maior e mais rápido ficava seu avatar. Depois de uma volta, o avatar aparecia fazendo o tempo da volta anterior e assim começava a corrida. O projeto da pista foi baseada no solado do tênis LunarEpic e ocupou um quarteirão inteiro.

Confira abaixo como foi