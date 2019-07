Corra e ajude a comunidade carioca de Santa Cruz

Participe da segunda edição da 10K Ternium dia 28 de julho. O valor arrecadado com as inscrições será duplicado pela Ternium e doado para a compra do primeiro ultrassom de detecção precoce do câncer de mama da região. A inscrição custa 50 reais e há premiação em dinheiro para os campeões. #corridaderua #corridabeneficente #BlogCorridaParaTodos

Santa Cruz é um bairro na zona oeste da capital fluminense com mais de 200 mil habitantes. O valor arrecadado na primeira edição foi investido na construção do primeiro centro de reabilitação de Santa Cruz. A previsão é de que sejam realizados mais de 25 mil atendimentos por ano na nova ala de reabilitação. Desta vez a Ternium (maior siderúrgica da América Latina e acionista majoritária da Usiminas) vai dobrar o valor obtido com o total das inscrições para promover a compra de um aparelho de ultrassom de detecção precoce do câncer de mama, para a Policlínica Lincoln de Freitas Filho. O aparelho será o primeiro do tipo com as funcionalidades para o rastreio do câncer de mama na região, que atende aos moradores de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba. Há uma população de quase 160 mil mulheres na área, de 25 anos ou mais, que será beneficiada e poderá realizar os exames de prevenção e detecção da doença, que atinge em torno de 18% das mulheres com mais de 40 anos.

Bora ajudar! São corridas de 10K e 5K e caminhada de 3k. A inscrição é online e termina dia 23 de julho: www.10kternium.com.br

Os corredores vão dar a largada no dia 28 de julho, às 8h, do Batalhão Vilagran Cabrita (1º Batalhão de Engenharia de Combate), com chegada na Rua das Palmeiras Imperiais, em frente ao Palacete Princesa Isabel. “Os participantes estão correndo por Santa Cruz, promovendo a saúde própria e a de toda população, que será beneficiada pelas melhorias nas unidades de saúde escolhidas. A Ternium 10K é a indústria e os moradores unidos em prol de uma causa”, destacou Fernanda Candeias, Gerente de Relações com a Comunidade da Ternium Brasil.

A corrida 10kTernium é um projeto mundial da Ternium e já acontece há 10 anos na Argentina e México. No total foram 32 edições, com mais de 100 mil participantes. Haverá premiação para os três primeiros colocados na corrida de 10k (R$ 1mil para o 1º lugar, R$ 750 para o 2º e R$ 500 para o 3º). Além disso, todos os participantes de ambos os trajetos ganharão a medalha da corrida.

Programação da prova no dia 28/07:

6h30 Abertura das áreas do evento;

07h45 Concentração, aquecimento e alongamento;

08h Largada (todas as categorias);

09h30 Início da premiação.