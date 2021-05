Corra e doe sua quilometragem

Pensando em como solucionar dois problemas bem presentes no mundo contemporâneo: o sedentarismo e a falta de doações a entidades beneficentes; os maratonistas André Kok, Saulo Marchi e Patrícia Oliveira idealizaram e fundaram o APP KM Solidário. Criado em fevereiro de 2020, o aplicativo gratuito hoje conta com 62 mil usuários que podem escolher entre 12 instituições para qual doar sua quilometragem. Uma delas é o Projeto Arrastão, ONG que e dá suporte às famílias da região do Campo Limpo, que tem entre os parceiros a MPR assessoria esportiva, que faz anualmente a Corrida Arrastão, que sempre destacamos aqui no blog.

O leitor deve estar se perguntando, mas se o APP é grátis quem paga as doações? Kok explica que são os patrocinadores que pagam a quilometragem dos usuários, a KM Solidário é uma health tech que capta esses recursos e faz aportes mensais às ONGs. “Em abril, por exemplo, conseguimos junto aos patrocinadores R$ 40 mil que foi dividido entre as 12 entidades conforme o ranking das mesmas dentro do APP”, explica Kok. Esse ranking é feito a partir das doações dos km dos usuários às entidades, quanto mais quilometragem tiver a ONG melhor sua classificação, e a divisão dos aportes seguem essa porcentagem. E quantos mais usuários baixarem o APP, disponível para androide e IOS, mais recursos a KM Solidário vai conseguir captar junto aos patrocinadores e anunciantes.

Os usuários podem doar qualquer distância a partir de 100 m, tanto de corrida, como caminhada e/ou pedal, e escolher para quem quer doar. “Nossa missão é combater o sedentarismo e amplificar as boas práticas sociais, por meio de um aplicativo que conecta praticantes de atividades físicas com pessoas, projetos e empresas que buscam contribuir para a redução da desigualdade social e econômica existentes no Brasil”, destaca Kok.

COMO FUNCIONA – Basta baixar o APP no celular, abrir e selecionar uma das ONGs. Selecione sua atividade (caminhada, corrida ou pedalada) e clique em “Começar”. Após concluir o percurso, aperte em “Finalizar”. Ou treino usando Garmin, Polar, Strava, Fitbit ou Apple Saúde, e sincronize os dados.

ENTIDADES ASSISTIDAS: Ampara Animal, Instituto Aro 60, Projeto Arrastão, Casa Ronald (McDonald RJ), Mão Amiga, GRAACC, Gol de Letra, Horas da Vida, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Pernas de Aluguel, SOS do Câncer, e União BR.