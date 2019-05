Corra no Vale Europeu e ajude o Hospital Misericórdia

A 2ª edição da Meia Maratona Rústica no Vale Itoupava, região de Blumenau (SC), está confirmada para 30 de junho e 33% do lucro será destinado para este hospital. #corridabeneficente #MeiaMaratonaRústica #BlogCorridaParaTodos

“É a prova de rua mais desafiadora do Vale Europeu, todas os percursos (5k, 10k e 21k) terão ao menos um desafio, uma subida logo após o primeiro quilometro, com um total de aproximadamente 800m de subida. Com altimetria de 100m, ao longo do percurso dos 10km ela meio que se dividi aproximadamente 5km entre subidas e descidas com trechos retos e lindo por natureza. O mais desafiador de todos, os 21km irá até a nossa Anfitriã cidade vizinha Pomerode com longas subidas e descidas, onde o maior desafio será próximo ao quilometro 14, que altimetria pode chegar perto dos 250m”, detalha o organizador da prova Cleverson Ricardo da Silva , da Run & Trail – Assesssoria Esportiva e Eventos.

A meia maratona poderá ser feita em duplas. “A prova foi idealizada para oferecer desafios a todos os amantes de corrida, e com o propósito de entregar um meio alternativo e diferente do que temos na nossa região”, acrescenta Silva. As largadas/chegadas serão na Rua Hermann Hein de fronte a sociedade do SERRINHA,

Distrito Vila Itoupava, Blumenau/SC. Às 7h vai largar a meia, às 7h30 0s 10K e 7h45 os 5K.

Silva é morador da região e idealizou essa prova com o objetivo de desenvolver o distrito da Vila Itoupava, elevando seu potencial turístico, aliada a a ideia de contribuir de uma forma sustentável com a comunidade, fortalecendo o hospital da região. “Como meio de ajudar toda a nossa cidade e região vamos doar parte do lucro para o Hospital Misericórdia. O valor atribuído ao hospital é 25% à 33% sobre o lucro arrecadado do evento”, explica Silva.

São 1.500 vagas e as inscrições vão até 26 de junho. Podem participar maiores de 15 anos. Além do valor da inscrição pedem a doação de 1kg de alimento não perecível, menos sal, no dia da prova. Kits a partir de 85 reais. Inscrições pelo site: https://inscricao.desafioagora.com.br/ Grupos de corredores têm desconto especial. Entram em contato, via fone, (47) 98831-6996.