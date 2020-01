Corra para ajudar as vítimas do incêndio na Austrália

O desafio da corrida virtual global Relief Run é correr uma meia maratona (21km) ou 5km entre o meio-dia da próxima sexta-feira (17) até as 23h59 do domingo (19) de qualquer local do mundo, solo ou em duplas. Basta se inscrever pagando $50AUD (R$ 143,20), ou fazer uma doação menor, dentro do orçamento de cada um. Cem por cento dos recursos vão ser destinados para Australian Red Cross Disaster Relief (Cruz Vermelha) e Recovery Fund, visando o auxílio para as áreas devastadas pelos incêndios. #RELIEFRUN #BLOGCORRIDAPARATODOS

A ideia é dos ultramaratonistas australianos Samantha Gash, e Nic Davidson. O Strava se uniu a ideia e criou o challenge Relief Run: Bushfire Fundraiser, fazendo com o que Relif Run chegasse a outras partes do mundo. Com isso, o valor estimado de arrecadação, que era de U$ 250 mil, já ultrapassou U$ 450 mil na tarde desta segunda-feira (13).

A ideia surgiu durante as festas de final de ano, quando Samantha Gash decidiu fazer algo em relação à proporção que o fogo estava tomando em terras australianas. A corredora e o amigo Nic Davidson decidiram criar o Relif Run, que tinha como ideia inicial que as pessoas pudessem correr uma meia maratona – sozinhas ou em dupla. Depois Samantha abriu a opção dos 5km.

COMO PARTICIPAR – O usuário do Strava que deseja participar precisa ingressar no desafio Relief Run: Bushfire Fundraiser, depois ir página da ação criada por Samantha e fazer a inscrição na corrida Virtual. O valor é de U$ 50AUD. Ao pagar, o participante receberá um código para inserir. No entanto, para não excluir os corredores que desejam fazer uma doação menor, existe um segundo código disponível por um preço mais barato. Para conseguir isso, basta entrar em contato com a Samanth (gashsamantha@gmail.com)

Este é o pior incêndio na Austrália nos últimos 20 anos e o fogo destruiu 77 mil quilômetros quadrados, cerca de 27 pessoas morreram, mais de 1.500 casas foram atingidas, um terço da população de coalas da cidade de New South Wales morreu nos incêndios – e por conta do verão, o cenário não deve melhorar rapidamente. A fumaça já chegou no Chile.

Fotos doadas por Matty Williams