Corra para ajudar na revitalização dos quartos de hospital centenário em Jundiaí

A 1ª Corrida Hospital São Vicente está marcada para 17 de maio de 2020, às 8h, na Avenida Nove de Julho, em Jundiaí, interior de São Paulo. Toda a renda do evento será revertida ao projeto “Acolha um Quarto, Conforte Vidas”, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), fundando em 1902, com o objetivo de revitalizar os 72 quartos e banheiros. Até o momento, 21 quartos já foram reformados. Outros sete serão entregues este mês. A meta, com a venda das inscrições, é conseguir R$ 103.006,00 – que dará para reformar dois quartos duplos. #solidariedade #CorridaHospitalSãoVicente #jundiaí #corridabeneficente

No total são 72 quartos e 238 leitos. “No ato da inscrição, as pessoas podem escolher se querem doar uma quantia a mais para o projeto, que está transformando o hospital de 117 anos em um ambiente muito melhor tanto para pacientes quanto para os funcionários”, destaca Matheus Gomes, superintendente do HSV. Por exemplo, qualquer pessoa pode doar R$ 3 mil, conta anjo. Amigos corredores, que moram em Jundiaí, me atestaram a excelente qualidade do atendimento desse hospital, e o estado de penúria dos apartamentos. Leia mais sobre o projeto www.hsvicente.org.br

Inscrições e Prova – As inscrições para a Corrida Hospital São Vicente podem ser feitas em https://minhasinscricoes.com.br/evento/CorridaeCaminhadaHospitalSaoVicentei O kit custa R$ 75 (com camiseta, medalha, número de peito, chip e brindes). A largada será às 8h e o percurso da prova contempla corrida (de 5km ou 10km) ou caminhada (3km). Todos os participantes ganharão medalhas. Haverá troféus para os primeiros colocados.

O evento é organizado pelo HSV, em parceria com a empresa Davelo, com o apoio da Prefeitura de Jundiaí. Interessados em patrocinar o evento podem entrar em contato pelo telefone (11) 4583-8181 ou e-mail acolhaumquarto@hsvicente.org.br.

Confira abaixo o vídeo da campanha: