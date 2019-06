Corra pelo fim da violência contra a mulher

Participe da 3ª edição da Corrida Movimento pela Mulher, projeto que tem como embaixadora a promotora de justiça Gabriela Manssur, que defende o fim da violência contra a mulher, a igualdade, o empoderamento feminino e a justiça por meio do esporte. A prova acontece em agosto, é para mulheres e homens e as inscrições já estão abertas. #corridaderua #igualdade #BlogCorridaParaTodos

“A igualdade de gênero não é uma luta só das mulheres, mas também dos homens, que podem e devem abraçar a causa”, reforça Gabriela Manssur. A data já está marcada: 25 de agosto, na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. As inscrições custam 85 reais e podem ser feitas pelo site: https://www.ticketagora.com.br/e/MOVIMENTO+PELA+MULHER-7852.

Nas duas edições anteriores, a corrida somou cerca de 5 mil participantes. Em 2019, a expectativa é reunir 3.500 atletas, com a qualidade máxima do evento, que tem execução da Life Marketing Esportivo. Gabriela acredita na força do esporte para transformar o mundo. “Por que não trazer o empoderamento por meio do esporte para o maior número possível de mulheres? Incentivá-las a praticar atividades físicas e adotar um estilo saudável contribui muito para a prevenção e erradicação da violência. Elas adquirem saúde, força, autoestima, respeito ao próprio corpo e amor à vida”, diz a promotora maratonista, que também compartilha seu trabalho e motiva as mulheres pela plataforma Justiça de Saia (www.justicadesaia.com.br) e Instagram @justicadesaia.

Pensado para envolver todas as pessoas, independente de gênero, idade, aptidão e nível esportivo, o evento traz as modalidades corrida (nas distâncias de 5K e 10K) e caminhada (5K). Parte da renda gerada pelo evento será investida em organizações sociais que defendem e trabalham em prol dos direitos das mulheres e que são parceiras da Corrida Movimento pela Mulher, como Instituto Maria da Penha, Projeto Vida Corrida, Geledés (Instituto da Mulher Negra), União das Mulheres e Plano de Menina.

EMBAIXADORAS

A 3ª edição da Corrida Movimento pela Mulher conta um time de embaixadoras para reforçar a mensagem que “lugar de mulher é onde ela quiser”. São elas:

Gabriela Manssur: idealizadora do projeto Movimento Pela Mulher, promotora de justiça que atua no combate à violência contra a mulher. No Instagram @justicadesaia.

Debs Aquino: positive coach, palestrante, pratictioner PNL, maratonista apaixonada. No Instagram @debsaquino

Giselli Souza: jornalista, fundadora do Divas que Correm, maior clube de corrida feminina do Brasil, maratonista e triatleta. No Instagram @divasquecorremoficial

Neide Santos: idealizadora e fundadora do projeto Vida Corrida. Aos 14 anos já tinha certeza de que o esporte mudaria sua vida. No Instagram @projetovidacorrida

Simone Gomes: doula e consultora em amamentação, mãe de dois meninos, rompeu o ciclo da violência doméstica, começou a correr e se redescobriu.

Yara Achôa: jornalista com passagens pelas principais publicações impressas e online do país, começou a correr aos 40 anos e o esporte mudou sua vida. No Instagram @yaraachoa

Fabiola Sucasas: mãe de três filhos, corredora, promotora de justiça que atua no enfrentamento da violência doméstica. No Instagram @fsucasas

SERVIÇO

3ª CORRIDA MOVIMENTO PELA MULHER

Data: 25/8/2019

Local: região do Parque do Ibirapuera

Largada: 7 da manhã

Inscrições: https://www.ticketagora.com.br/e/MOVIMENTO+PELA+MULHER-7852

Modalidades: individual corrida (5K ou 10K) e caminhada (5K)

Valor: R$ 85 (primeiro lote); R$ 95 (segundo lote)

Programação do Evento:

06h40 – Alongamento Geral

07h00 – Largada PCD

07h05 – Largada 5K / 10K

07h40 – Largada Caminhada 5K

08h30 – Premiação aos Primeiros Colocados

10h00 – Encerramento do EventoKit:

– Camiseta Poliamida

– Número de peito

– Gym Bag