Corra por Isabela, ela precisa da sua ajuda

Cem por cento das inscrições da Corrida Asas para Isabela serão destinados ao tratamento de Isabela, uma menina de 9 anos que nasceu com paralisia cerebral e já consegue dar alguns passos sozinha. A corrida é organizada por um exército do bem formado por amigos e corredores. As inscrições custam 60 reais e vão até 15 de outubro. Faça parte dessa corrente do bem. #corridabeneficente #AsasPara Isabela #BlogCorridaParaTodos

O tratamento da Isa é feito no Chile, se chama Cuevas Medek Exercises e vem dando um baita resultado. O problema é o valor – 200 dólares/dia. Por isso os amigos resolveram arregaçar as mangas e criaram a corrida há cinco anos. A fundista de elite Adriana Silva (Esporte Clube Pinheiros e Asics) é a madrinha da prova e sempre que pode participa.

A Corrida Asas para Isabela está marcada para a manhã de 24 de novembro, em Ribeirão Pires (Grande São Paulo), com trajetos de 5 e 10km, mais caminhada de 2,5km. A largada será simultânea às 8h30, no complexo Ayrton Senna. A localização privilegiada, na área central da cidade, é muito próxima à estação de trem e rodoviária de Ribeirão Pires, com fácil acesso também para quem vai de carro, tendo possibilidade de estacionamento no entorno. A caminhada acontece junto à ciclo-faixa da cidade, em percurso completamente acessível, plano e asfaltado, possibilitando a participação de todos os públicos, incluindo crianças e idosos, bem como de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.

As inscrições acontecem presencialmente em vários pontos do Grande ABC e SP, ou por meio do e-mail www.asasparaisabela.com.br, até o dia 15 de outubro. No site, além da relação completa dos postos de inscrição presencial, é possível acessar os links para inscrição nas plataformas Ativo, Ticket Agora ou Minhas Inscrições (podendo ser pagas via boleto ou cartões, inclusive em até 3x). As inscrições têm valor fixo de R$ 60 + 1 quilo de alimento não perecível, que serão doados a entidades assistenciais da cidade, levando alegria a muitos lares.

Cada um dos inscritos, além de ajudar no tratamento da Isa, ainda vai receber um kit com camisa esportiva, uma mochila dobrável com zíper, um número de peito com seu nome, e chip de cronometragem (este último apenas para corredores). Serão entregues medalhas a todos os inscritos que terminarem a prova.

Além disso, haverá premiação com troféu para os 5 primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino, bem como para o atleta de maior idade presente na prova, e para as 3 equipes e 3 empresas com maior número de inscritos na prova.

Se você tem dúvidas ou está interessado em inscrever seu grupo, ser voluntário ou ser um patrocinador, por gentileza, entre em contato via whatsapp (11) 99807-7722 ou pelo e-mail contato@asasparaisabela.com.br. Seu apoio fará a diferença!

Os kits serão entregues dia 23/11, das 10 às 16h, nas dependências do Ribeirão Pires Futebol Clube (Av. Valdírio Prisco, Centro, Ribeirão Pires). Quem não puder retirar no sábado, haverá entrega de kits no dia do evento, das 6h30 às 7h30. Para retirar o kit é necessário levar um quilo de alimento não perecível, e o RG (original ou cópia). Para retirar kit de terceiros é necessário a cópia do documento da pessoa inscrita, a qual ficará retida.

Serviço:

5ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela

24 de novembro de 2019 – largada às 8h30

Complexo Ayrton Senna – Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd Itacolomy, Ribeirão Pires

Inscrições: R$ 60 + 1 quilo de alimento não perecível, até 15 de outubro

www.asasparaisabela.com.br

