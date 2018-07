Corra por Isabela

Ela tem 7 anos e por conta de uma paralisia cerebral tem dificuldade de locomoção. Participe da corrida de rua Asas para Isabela, dia 29 de outubro, e ajude a custear o tratamento, que custa US$ 400 por dia. #asasparaisabela #corridaparatodos #corridaderua

Comovidos com o esforço diário dessa guerreira, que sonha em correr com os amigos, a comunidade de esportistas de Ribeirão Pires (SP) abraçou a causa e há três anos criou a Campanha “Dê Asas Para Isabela”, uma verdadeira corrente do bem, que inclui uma corrida (10K e 5K) de rua mais caminhada (2,5K), entre outros eventos, para custear tratamento chileno da menina, que custa US$ 400 por sessão.

A inscrição é R$ 50, mais um quilo de alimento não perecível, menos sal, que deve ser entregue no dia da retira do kit (medalha, sacolinha e camiseta). Os alimentos serão doados para entidades beneficentes do município. Clique aqui para se inscrever no site da Isabela.

A madrinha da corrida é a maratonista Adriana Silva, atleta do Esporte Clube Pinheiros, que conheceu Isabela por um vídeo postado no ano passado no Facebook. Participei da caminhada com meu filho no ano passado. Fomos logo atrás de Isa pedalando seu triciclo toda feliz, acompanhada da madrinha e do pai, o ex-jogador de futebol Alexandre Sueiro, que jogou até os 23 anos no Santo André. Isabela cruzou a linha de chegada andando, de braços dados com o pai. Foi emocionante.

Vanessa, mãe de Isabela, conta que a menina tem paralisia cerebral porque nasceu com uma malformação cardíaca que foi detectada aos 8 dias de vida. O estado foi rapidamente se agravando e ela teve de se submeter a uma cirurgia cardíaca aos 10 dias de vida e precisou ficar muito tempo na UTI. Por falta de oxigenação adequada e hemorragias intracranianas, veio a lesão cerebral como sequela. Por conta desse quadro, Isabela faz fisioterapia desde sempre e há quatro anos começou a ser tratada com um método chileno – Cuevas Medek Exercises, desenvolvido pelo doutor Ramon Cuevas, que está dando muito certo. No ano passado ela começou a dar os primeiros passos sozinha.

A mentora e idealizadora da corrida é professora de Educação Física Thalyta Barreto Vasques, que sabe da luta de Isabela desde o nascimento e que sempre ajudou a família. “Ela começou a conversar com outros amigos corredores de Ribeirão Pires e assim formamos uma comissão, que organizou e realizou a primeira corrida e caminhada Asas para Isabela em 2015. Tivemos ajuda e apoio de um grande exército do bem, um número enorme de voluntários e também de inscritos. A primeira edição foi feita no dia em que Isabela completou 6 anos e reuniu mais de 2 mil presentes, com 1.900 inscritos. Com esse valor arrecadado e mais os eventos do primeiro semestre, Isa pôde intensificar o tratamento do Chile e passar por uma moderna e inovadora cirurgia de alongamento de tendões na Espanha”, explica a mãe.

Isa já tem quatro tratamentos agendados, um este mês e os próximos em janeiro, abril e julho de 2018. Conforme for a evolução, que esta sendo bem positiva, a família de Isa já sonha com a alta da menina. “Está tudo nas mãos de Deus, sempre”, diz Vanessa. Estamos na torcida para este sonho se realizar logo e vermos Isa correndo por aí.

Confira abaixo os depoimentos de Isabela e de Adriana Silva.

Serviço

3ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela

Data: 29/10/2017

Horário: 8h30

Distâncias: corridas de 5K e 10K; e caminhada de 2,5K

Valor da Inscrição: R$ 50 e mais um quilo de alimento não perecível, menos sal (a ser entregue na retirada do kit), prazo até 25 de setembro, ou antes, caso as inscrições se esgotem.

Local: Ribeirão Pires – concentração na Tenda Multicultural do complexo Ayrton Senna

Inscrições em dez pontos fixos em Ribeirão Pires ou online: asasparaisabela.com