Corre Junto Brasil oferece qualificação profissional e oportunidade de renda extra

Por conta da pandemia da COVID-19 que impactou na economia em todos os ecossistemas – inclusive o do esporte – a Olympikus, maior marca esportiva do Brasil, com 45 anos de atuação no País, anuncia uma iniciativa inédita. Chamado Corre Junto Brasil ( www.correjuntobrasil.com.br .), o projeto oferece qualificação profissional e a oportunidade de obter renda extra.

“Como marca esportiva brasileira, construímos uma relação muito forte com a comunidade da corrida. Presenciamos o desafio dos profissionais do segmento esportivo, que perderam suas rendas com a pandemia. Mas também observamos que isso estava ocorrendo em outras esferas, o que transformou o Corre Junto Brasil em um projeto que, não ajudará apenas quem vive do esporte, mas todas as pessoas que precisam de renda extra”, explica Márcio Callage, diretor de marketing da Vulcabras Azaleia.

“A marca da corrida também é a marca do corre. Se tem algo que nos caracteriza como brasileiros é que somos do corre, que trabalhamos duro para conquistar e fazer acontecer. Estamos muito felizes e esperamos que, com essa iniciativa, todo mundo saia ganhando”, complementa.

Como funciona o Corre Junto Brasil:

Qualquer pessoa pode fazer parte do projeto e se tornar um empreendedor digital. Basta se cadastrar com o CPF ou CNPJ, gratuitamente, no site www.correjuntobrasil.com.br . Realizada a inscrição, um link e um cupom de desconto são gerados para o profissional divulgá-los para sua rede de contatos. A compra de qualquer produto Olympikus deverá ser feita através do link, e o empreendedor vai ganhar comissão de 10% de tudo que for comprado por meio do link dele.

E o consumidor também ganha neste corre. Na primeira compra via link dos empreendedores, o consumidor terá 20% de desconto, válido até 20 de maio. Para validá-lo, é preciso inserir o código promocional ao finalizar a compra pelo link oferecido pelo empreendedor.

Na página do Corre Junto Brasil, o empreendedor terá um sistema de controle completo para acompanhar as vendas, o valor das comissões, status das transações, além de novas oportunidades de divulgação. Entre os dias 10 e 20 de cada mês, ele poderá fazer a emissão das notas fiscais dos valores auditados na plataforma; e até o dia 5 do mês seguinte receberá os valores em sua conta, dependendo de quando a nota for emitida e se não houver nenhum tipo de problema na emissão.

Capacitação e gestão completa de vendas: tão importante quanto a geração de renda é a capacitação profissional, que será oferecida gratuitamente pela Academia Digital Olympikus. Na plataforma, o afiliado aprenderá com diversos especialistas do meio para ganhar conhecimento e autonomia financeira. “O digital é uma grande revolução que está tomando conta do mundo e esse movimento vai além da pandemia. Então vamos ajudar os brasileiros a encontrarem no ambiente virtual uma forma de trabalho. Queremos construir algo que permaneça na vida das pessoas após esse momento delicado e que essa capacitação, de fato, traga um legado e possa ser efetiva na vida das pessoas”, comenta Callage. Esse conteúdo também se estenderá ao perfil do Instagram da Olympikus (@olympikus) com lives de convidados especiais para trazer mais inspiração e motivação para o público.