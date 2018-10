Corre mulherada linda!

Outubro rosa esta aí. Há dezenas de corridas femininas envolvidas na campanha de prevenção ao câncer de mama. Uma das mais antigas é a M5K, da rede McDonald, que chega ao oitavo ano consecutivo. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #outubrorosa

As inscrições se encerram neste domingo – 7 de outubro – e a corrida está marcada para a manhã de 21 de outubro. A novidade da 8ª edição é a inclusão de Recife. A prova de 5KM será realizada simultaneamente também em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Kits a partir de R$80. Já corri duas vezes esta corrida de rua, é bem divertida. Ideal para juntar as amigas que estão começando a correr e incentivá-las. Há também caminhada.

Silmara Nadal de 49 anos, trabalha no McDonald’s há seis. Começou a correr um ano depois de entrar na empresa. Iniciou a corrida de rua pois nunca foi uma “super” atleta e estava se sentindo sedentária. Um ano depois, ao entrar no McDonald’s viu mais um incentivo ao conhecer o grupo de corredores da empresa. “Não tem idade para correr, eu nunca me vi correndo, hoje corro no mínimo 5 dias por semana, é preciso muita perseverança”. Além da corrida, pratica academia, faz aulas de tênis e participará da M5K. Ela pontua corridas de rua sendo um espaço para quem nunca pensou em correr, além da flexibilidade e der ser um esporte democrático para todos os públicos.

Uma semana antes, dia 12, vai ser realizada a Corrida e Caminhada Run & Life. Com largada às 19h, no Jockey Club de São Paulo (Av. Lineu de Paula Machado), e que tem como tema “Corra, todos contra o câncer de mama”, em apoio à campanha Outubro Rosa, que incentiva a conscientização e prevenção sobre a doença. A prova contará com as distâncias de 5km e 10km para a modalidade corrida e/ou caminhada e as inscrições, que custam R$ 100 para o kit básico (R$ 50 até 7/10) e R$ 160 para o kit premium (R$ 100 até 8/10), podem ser feitas no site: https://bit.ly/2yf4Ssp, sendo que idosos e cadeirantes têm 50% de desconto (válido para o kit básico).

Além da corrida, o evento esportivo inclui uma programação completa especial do Outubro Rosa, que começa já neste sábado (6/10) e vai até o dia 12/10, data da corrida. Entre as atividades: passeio de cavalos na abertura, corrida de cavalos (Grande Prêmio Diana), arrecadação de lenços, exposição de perucas, massagens, terapias variadas, sarau e palestras de conscientização, como temas como “A Autoestima da Mulher com Câncer de Mama”, com Fernanda Chahin Bali de Aguiar, Presidente da ONG Mamas do Amor; e “Quanto vale um sorriso”, com Elizabeth Lomaski, presidente da ONG Rapunzel Solidário. O evento é organizado pela Pro Arte Esporte, com apoio da Corpore Sano Running e supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo.

Serviço

8ª edição M5k | Data: 21 de outubro de 2018 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife)

Inscrições: 22/06 a 07/10 via internet, nos sites www.ativo.com e www.ticketagora.com.br

Informações complementares pelo site 5kmcdonalds.com.br

São Paulo

Horário: 7h

Local: Obelisco Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvarez Cabral, S/N

Rio de Janeiro

Horário: 7h

Local: Recreio Dos Bandeirantes – Av. Lúcio Costa, S/N

Belo Horizonte

Horário: 8h

Local: Pampulha – Rua Versília, S/N

Brasília

Horário: 7h

Local: Parque Da Cidade – Estacionamento, 09, SRPS

Recife

Horário: 7h

Local: Forte do Brum – Praça da Comunidade Luso Brasileira