Correção do gesto biomecânico da corrida

Chegamos à sexta e penúltima semana do #Desafio5K-oRetorno. Muito fortalecimento, funcional e as primeiras corridas na esteira, sem dor, chegando aos 5K intervalando com caminhadas de dois minutos. É isso aí, faça sua parte e não deixe nada atrapalhar suas atividades!#fisioterapiaesportiva #blogCorridaParaTodos

São três sessões semanais de fisioterapia no Instituto Trata – Moema e mais duas sessões de musculação, orientada pelos fisioterapeutas e respeitando os ângulos de proteção, na BlueFit Academia no Brooklyn. Estou confiante que tudo vai dar certo na corrida de rua no dia 29 de outubro, o que só comprova que a fisioterapia esportiva é realmente eficaz na recuperação de lesões de atletas amadores. Estou aprendendo muito dia a a dia. Agora tenho uma melhor consciência da biomecânica da corrida para proteger meus joelhos, travar o abdome, como amortecer melhor a passada, o movimento dos braços, a inclinação do corpo. E a felicidade de correr sem dor não tem preço! Confira o resumo da semana no vídeo abaixo.

O fisioterapeuta Marcio Daniel Oliveira explica que nesta sexta semana o objetivo principal era manter o condicionamento da musculatura, manter a evolução das cargas, parte de fortalecimento e orientação para a academia. “Continuamos no treinamento funcional, na parte de propriocepção (equilíbrio), na parte de gesto esportivo, enfatizando cada vez mais a correção do gesto biomecânico e aumentando o protocolo de retorno na esteira”, explica. Na esteira, corri e andei em ciclos, sem dor.

“Além disso a gente começou um trabalho mais forte de pliometria, parte de saltos, enfatizando o gesto biomecânico”, acrescenta. Missão dada, missão cumprida. “Esta semana foi um sucesso, a Silvia já conseguiu correr os 5km, nos intervalos de corrida e andada e graças a Deus deu tudo certo. Parabéns, muito bom!”, finaliza.

Veja abaixo o resumão da semana.