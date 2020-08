Corredor russo quebra dois recordes mundias em menos de 24 horas

Fera do trail running, o russo Dmitry Mityaev escreveu mais um capítulo na história do esporte ao quebrar dois recordes mundiais no final de julho. Em menos de 24 horas, o corredor de 28 anos se tornou o esportista mais rápido do mundo a concluir os 111 km da ‘The Mountain Race’, localizada no Monte Elbrus (RUS). Em seguida, visando à segunda marca histórica, seguiu mais 30 km para completar uma volta inteira ao redor da montanha em tempo recorde.

Monte mais alto da Europa, o Elbrus possui 5.642m de altitude e tem 22 geleiras que dão vida a três rios na fronteira entre Rússia e Geórgia. Para dar início à saga rumo aos recordes mundiais, Dmitry escolheu Azau Glade, local a 2.300m acima do nível do mar. A missão era bater a marca obtida pelo compatriota Andrey Khramov, em 2019, cujo tempo foi de 15 horas, 53 minutos e 53 segundos.

Mesmo com imprevistos ao longo do trajeto, Dmitry alcançou o primeiro recorde com grande vantagem em relação à marca anterior: ele precisou de 13 horas e 19 minutos para atingir o feito histórico. Motivado, ele continuou em busca da volta completa ao redor do Monte Elbrus por mais 30km e obteve o segundo grande momento em 16 horas, 7 minutos e 20 segundos, somando os dois feitos.

“Houve momentos muito difíceis, por exemplo, durante a primeira parte da corrida. Foi bastante difícil atravessar a geleira – um local escorregadio com muitos riachos. No km 64, o nível de estresse estava muito alto e eu quase fui levado pela correnteza ao atravessar o rio. O nível da água subiu e, embora houvesse uma corda, foi um desafio e tanto. Teve um momento, quando eu comecei a pensar que não seria capaz de segurar a corda. Entretanto, tudo terminou bem. Eu consegui. Este foi um ano difícil, quase todas as competições foram canceladas. Por outro lado, por conta disso, eu tive tempo para pensar nos projetos que estava sonhando há muito tempo. Os recordes (anteriores) haviam sido alcançados por grandes esportistas e eu me perguntava se seria capaz de superá-los, mas quando você está bem preparado é capaz de fazer coisas maravilhosas”, afirmou o campeão a assessoria de imprensa da RedBull, organizadora da prova, realizada em 31 de julho de 2020.

Melhor atleta russo de trail running

Dmitry Mityaev é um dos melhores corredores de trail running do mundo e o melhor da Rússia. Ele e sua esposa Ekaterina Mityaev são os destaques da modalidade e são conhecidos por desafiarem as trilhas das montanhas mais altas da Terra. Aliás, foi em uma das corridas que eles se conheceram e acabaram se apaixonando.

Dmitry veio do futebol. Um amigo o apresentou ao trail running e ele se encontrou. Depois de ganhar vários títulos russos, foi o melhor do ano em 2017 e de lá para cá sempre fica entre os três primeiros do mundo. E este ano, mesmo com a pandemia Dmitry já quebrou esses dois recordes mundiais. Ou seja, tem muita chance de ser o campeão mundial novamente, se as competições ocorrerem.