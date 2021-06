Corredoras ganham maquiagem específica para treinos

Certa vez, a fundista Tatiele Carvalho me disse que um de seus sonhos era poder contar com maquiadores antes das competições, para entrar na prova linda e com a autoestima lá nas estrelas. Para ela, isso faria uma baita diferença na performance. Isso foi antes de uma São Silvestre, e até falei com o pessoal do marketing de uma grande marca esportiva, mas fracassei. Mas, de repente, esse sonho possa ser realizado nas próximas edições da maior corrida de rua do Brasil. É que O Boticário acaba de lançar, em parceria com a Track&Field, uma linha de make-up pensada para as atletas: Make B. Track&Field Unlimited. À venda nas lojas físicas e virtuais de O Boticário. Se a pandemia der realmente uma trégua e todos nós estivemos vacinados, seria incrível ter um stand com maquiadores à disposição das atletas da elite, e outro maior para as amadoras, do pelotão geral, na São Silvestre.

Segundo o fabricante, dá para usar até para treinos de natação! Bruna Nunes, gerente de Maquiagem de O Boticário, conta que conversaram com os mais variados tipos de consumidores, especialmente os que amam praticar exercícios. “Com o nosso olhar ávido por inovação e focado no desejo deles, criamos essa linha que chega para completar o necessaire daqueles que são apaixonados por atividades físicas, mas também buscam estar com a make intacta durante e após a prática. Para lançar essa linha, buscamos a parceria com uma marca que é expert no assunto e compartilha de conceitos alinhados, especialmente no que diz respeito à qualidade na entrega dos produtos e credibilidade”, conclui. Esta marca não faz testes em animais.

Cristiano Poloniato, diretor de marketing e varejo da Track&Field, explica que esta é a primeira parceria deles com o mercado de cosméticos. “Estamos felizes que seja com O Boticário que, assim como nós, busca inovação constante na oferta de produtos e na utilização de tecnologias e matérias-primas. O lançamento da linha de maquiagem para a prática de atividades físicas reforça o ecossistema de experiências da nossa marca já que os produtos se complementam e proporcionam autoestima e cuidado a todos que têm como propósito se conectar a um estilo de vida ativa e saudável” , destaca.

Vamos aos produtos:

Base Compacta (R$ 99,90) – com FPS 100 e exclusiva tecnologia drop force, que forma uma película de extrema proteção e resistência, especialmente quando o produto entra contato com água ou transpiração. Com ação antioxidante, a base possui também ativos de alto valor energizante, neutralizando os radicais livres liberados durante a prática de esportes.

Máscara para Cílios (R$ 84,90) – fórmula ultra resistente, a prova d’água, suor e atrito, que garante volume e alongamento extremos.

Lápis em Gel (R$ 52,90) – alta pigmentação e extrema fixação, garantindo um traço ultra black. Tanto a máscara quanto o lápis possuem duração de até 24 horas.

Balm Labial (R$ 39,90) – com FPS 100 UVA+++ , hidratação prolongada e com a tecnologia drop force, que forma um filme de extrema proteção e resistência do produto em contato com água ou suor. Além disso, também pode ser usado como blush!

Ultra Tint Labial – fórmula à prova d’água e super resistente ao suor, sem borrar e não transfere na máscara facial!!!! Com acabamento mate, tem duração de até 17 horas, mantendo os lábios hidratados.