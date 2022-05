Corredores da ultra Insane Runners Experience testaram o Mizuno Wave Skyrise 3

A terceira edição da Insane Runners Experience trouxe uma surpresa: teste do tênis de corrida e rua Waze Skyrise 3 (R$ 799,90), que acaba de ser lançado. A ultra de 100k, que foi feita solo ou em quartetos, reuniu 34 bravos participantes que encararam a Estrada Real (MG) no fim de semana. A largada foi em Santo Antônio do Leite com chegada em Tiradentes.

Nessa prova não tem pódio, a ideia é que todos os concluintes sejam campeões. Parabéns aos 34 insanos: Adriano Stange, Alexandre Facci, Bruno Navega, Caio Trivellato, Ciro Drac, Daniel Camilo, Daniela Colagrossi, Davi Xavier, Eduardo Muto, Eduardo Rodrigues, Elisabeth de Moraes, Elon Nascimento, Evandro R. de Almeida, Felipe Lopes, Gilberto Maia, Gisele Milanesi, Guilherme Arruda, Gustavo Maia, Laís David Vinhal, Leonardo Dambinski, Lícia Furtado, Luciana Polini, Mikie Magnare, Priscila de Araújo, Rafael Vianna, Renato Nieves, Sergio Scremin, Shyungi Goto, Sinara Freitas, Waldir Junior, Paolar Carrijo e Rosangela Vieira.

“Um dos principais objetivos de marketing da Mizuno em 2022 é acompanhar de perto a jornada dos corredores, tanto iniciantes quanto os de alta performance, sendo assim nada mais significativo para nós do que colocar o novo Wave Skyrise 3 a prova em uma jornada de 100 quilômetros. Presenteamos este lançamento aos participantes do evento que percorreram a distância em uma das estradas mais emblemáticas do nosso país e deu certo. O Wave Skyrise 3 entregou amortecimento, estabilidade e maciez durante todo o percurso da prova”, afirma Daniel Sarraf, gerente de Maketing e Produto na Mizuno Brasil.

Vamos ao tênis. O Wave Skyrise 3 faz parte da categoria de máximo amortecimento da marca. Ele conta com a tecnologia Mizuno Enerzy na parte da entressola, combinada com a construção da tecnologia Mizuno Wave, que proporciona maior estabilidade e amortecimento. Na entressola está a tecnologia Mizuno Enerzy Core que proporciona sensação de maciez a cada pisada durante toda corrida. O composto de borracha injetado a ar é considerado o material mais macio e com maior retorno de energia já desenvolvido pela marca. No solado, localizado no taco traseiro, está a tecnologia X10, um composto de borracha com carbono que proporciona uma maior resistência para a região, e o conceito “Flex Groove”, canaletas com um design especial para fornecer flexibilidade ao calçado na parte do antepé, proporcionando uma transição de pisada muito mais suave. O cabedal é em Engineered Mesh com grande respirabilidade e um reforço de espuma no colarinho, que ajuda na questão do conforto. Uma característica nos tênis de performance da Mizuno é a rigidez do contraforte, que deixa o calcanhar mais estável, evitando torções durante a pisada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MIZUNO WAVE SKYRISE 3

Pisada: neutra

Peso: 250g feminino – 295g masculino (o peso do produto varia de acordo com a numeração)

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44 (feminino) do 39 ao 44 (masculino)

Preço sugerido: R$ 799,90