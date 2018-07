Corredores também voam

Para marcar o lançamento do tênis Wave Sky, a Mizuno levou quatro dezenas de sortudos para um evento surpresa: voar de balão e saltar de paraquedas. Confira aqui esta e outras novidades, como a Corrida do Chope em Curitiba. #corridaparatodos #mizunoskyexperience

É um pássaro, um avião? Não. É o novo tênis da Mizuno

O convite não explicava nada, apenas para chegar às 4h15 em ponto à sede da Mizuno e ir trajando roupa esportiva. Como todo jornalista é curioso de nascença, bora lá. E valeu muito madrugar. Todo mundo ficou igual criança quando experimenta picolé de chocolate. Nos levaram para Boituva, interior paulista, primeiro para passear de balão e depois para um salto duplo de paraquedas. Como meu amigo Harry Thomas diz: se quem corre uma maratona na vida é maratonista, agora somos todos balonistas e paraquedistas. Bom, como saltei um ano de paraquedas no SkyPira, de Piracicaba, sempre solo e prometi ao meu pai que nunca mais sairia voando por aí apenas segurada por um velame, tive que declinar do tentador convite do voo duplo. Aliás, os tênis para o teste também saltaram de mini paraquedas azuis, com o nome de cada convidado. Muito bacana mesmo a ideia. O tênis tem aquele amortecimento superior, bem macio mesmo, e uma palmilha bem alta. Parece que tem ar dentro do tênis. Já está aqui na fila para testar. Posso adiantar que no quesito cadarço ele é nota 10, o que indica que nenhum detalhe foi esquecido. Confira abaixo no vídeo um pouco de como foi a experiência.

Primeira Corrida do Chope em Curitiba

Tudo bem que o evento se chama Oktoberfest, mas em Curitiba a festa será em setembro e uma das atrações é a primeira Bier Rennen (corrida do chope) na capital do Paraná. Amei o horário da largada: 10h. A prova será dia 8 de setembro no Parque Barigui. O desafio será percorrer 5,5km, ao som de bandas alemãs com hidratação a base de chope, em três postos. A corrida é uma confraternização e a organização está incentivando os participantes a capricharem no visual e irem trajados de fritz e frida. As inscrições terminam domingo – dia 20 de agosto (para o Kit Completo e Kit Camisa) e até o dia 30 de agosto (para o Kit Popular – sem camiseta). Mais informações: https://www.corridastematicas.com.br/rennen-bier/blumenau

Aniversário de 117 anos da Macaca

Uma das atrações do aniversário da Ponte Preta é uma corrida 10K neste domingo, dia 20 de agosto no Moises Lucarelli, em Campinas (SP), com largada às 8h. É a sexta edição dessa corrida e as inscrições evaporaram, mas vale ir lá torcer e curtir a festa. A Ponte foi o primeiro time brasileiro a contratar um jogador negro, Miguel do Carmo, e estão lançando um selo comemorativo com a foto dele. O presidente do time Vanderlei Pereira diz que “a Ponte sempre valorizou o fato de ser a primeira democracia racial do Brasil. Gostamos de repetir sempre que somos todos iguais aqui, e a única raça que nos importa é aquela que nossos atletas mostram dentro de campo. Ficamos muito felizes com a possibilidade de lançar este selo”. Bom, como em Campinas é lei toda corrida de rua que cobra inscrição e não é beneficente tem que ter premiação em dinheiro, o que considero justo, esta com certeza vai parar na Justiça, no regulamento diz premiação em troféus. E o pior é que tem apoio da própria prefeitura da cidade, vai entender….,

Corrida 5K contra o câncer de mama em Guarulhos

A Secretaria de Saúde de Guarulhos, em parceria com a K10 Marketing Esportivo e o apoio do Instituto Avon, realizam dia 29 de outubro, a 2ª Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. O evento será no Bosque Maia, com largada às 8 horas. Além da 5K haverá caminhada de 2k. Idade mínima para participar é de 14 anos. Além de pagar a inscrição, os participantes devem doar um desses produtos: pacote de arroz, óleo, pacote de café de 500 gramas, feijão, macarrão, molho de tomate, caixas de leite integral, leite em pó e fraldas geriátricas nos tamanhos pequeno, médio ou grande. Tudo que for arrecadado será entregue ao Fundo Social de Solidariedade. Inscrições online neste site: www.k10marketingesportivo.com.br

Corrida gratuita Droga Mata & Esporte Salva

Realizada desde 2008, a edição deste ano da Corrida Droga Mata será durante a Virada Esportiva, dia 28 de setembro, da capital paulista. Para participar é necessário dar 2kg de alimentos que serão doados para as entidades da Vila Matilde, onde acontece a corrida. Tem corrida de 5K e caminhada de 3K, com largada às 8h, na esquina das avenidas Radial Leste com Bernardino de Brito Fonseca de Carvalho. As inscrições abrem dia 4 de setembro e para conseguir se inscrever tem que ser rápido no click no site: http://www.drogamata.com.br/

Reebok Spartan Race em Barueri

Dia 8 de outubro tem corrida de 6k com obstáculos, e que obstáculos. Mas pode ficar tranquilo, nenhum deles inclui choque elétrico nem térmico. Desta vez a arena da Reebok Spartan Race será o 20° GACL – Grupo de Artilharia de Campanha Leve, em Barueri (SP). As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do link https://goo.gl/cemG7K até o dia 29 de setembro. “A etapa paulista está cheia de novidades, o local da prova é excelente, cheio de subidas e obstáculos naturais. Todo o caminho será montado e testado e qualquer um pode participar. Não importa se é um sedentário e está usando a Spartan para mudar o estilo de vida ou se é um atleta profissional que irá brigar por um lugar no pódio. O mais legal é que todos podem se ajudar, então não é preciso ter medo ou achar que não é capaz. Não desistir jamais, proteger sempre o amigo e ter honra e coragem é o nosso lema”, explica Léo Marchioli, único coach da Spartan Race no Brasil. São quatro categorias: elite masculina e feminina (com direito a troféu e premiação em dinheiro), competitiva masculina e feminina (sem troféu e premiação monetária), open (para espartanos de todos os gêneros e idades participarem simultaneamente) e a kids race (para crianças de 4 a 13 anos). Todos os competidores terão seus tempos cronometrados e irão largar em baterias de até 300 pessoas a cada 30 minutos. Ao final do evento, que ainda disponibilizará Food Trucks, estacionamento e outras surpresas, os atletas recebem uma medalha oficial e uma camiseta de Finisher. As largadas vão das 7h30 às 14h30.

Edição carioca da Corrida Insana

Dia 22 de outubro vai rolar muito lazer para a família nos obstáculos infláveis da Corrida Insana. São 5K e 10 obstáculos no Sambódromo. O preço é R$ 99, mais taxas, no terceiro lote, que estará disponível até o dia 15 de outubro. Criada nos Estados Unidos, a Corrida Insana é um evento destinado ao entretenimento familiar por meio do esporte. Sem limite de idade, permite a participação desde crianças à terceira idade. Inscrições online: evento: www.corridainsana.com.br

Boa ação

Em meio ao caos no Rio finalmente recebi uma notícia boa: foi revitalizada a Vila Olímpica de Mato Alto (Manoel José Gomes Tubino). Quem pagou a conta foi a Nike. O local, espaço municipal, ganhou uma pista de atletismo certificada pela IAAF (Federação Internacional de Atletismo). A reforma faz parte da parceria de cinco anos firmada entre a marca esportiva e a Prefeitura do Rio, em novembro de 2015, para promover o esporte e atividade física na cidade. Cento e cinquenta crianças participaram da inauguração que contou com a presença de Vanderlei Cordeiro de Lima (maratonista, bronze em Atenas) e da velocista paraolímpica Veronica Hipólito. “É aquilo que a gente gostaria que acontecesse em todos os lugares. Projetos como este da Nike e da Prefeitura servem de exemplo e incentivo para muitos outros”, disse Vanderlei. Agora a Vila Olímpica de Mato Alto tem playground novo, quadras esportivas reformadas e pista de atletismo de primeiro mundo. Além do Mato Alto, a Nike já revitalizou outras vilas: do Encantado, Mané Garrincha e Clara Nunes. “Nada melhor do que um evento como este para coroar esse trabalho e para reforçar que a Nike continua no Rio, garantindo que as crianças tenham acesso ao esporte e a melhor experiência possível para levar esse hábito para o resto da vida”, afirmou Alice Gismonti, diretora de Impacto Comunitário da Nike para a América Latina.

Tênis novo da Fila

Neste finde rola a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e a Fila aproveita para lançar o KR3 KNIT. A nova edição do calçado tem agora cabedal em tricô, tecnologia já presente nos tênis das gigantes Nike e adidas. A marca italiana também está fazendo uma ativação, o desafio #FilaRio21 – treinão comandado por Coquinho (Moacir Marconi) para convidados junto com os atletas de elite (Titus Chepkurui, Bakari Jumanne Muna, Belete Adere Tola, Martha Akeno e Damaris Muthee Mutua). Quem não foi convidado para o treinão, pode testar o modelo na Centauro da Barra da Tijuca em uma pista de 30 metros. Boa meia maratona para todos!

Nova spike da adidas

No Mundial de Londres, que terminou dia 13 de agosto, a velocista Shaunae Miller-Uibo (400m e o velocista Wayde Van Niekerk (400m) estrearam a sapatilha de atletismo adidas Prime SP Parley. Wayde conquistou o ouro com ela. O calçado combina malha 3D de alta performance e tecnologia Primeknit 360º, que resulta num cabedal leve e respirável, e tecido feito a partir de Parley Ocean Plastic™, proveniente de plástico reciclável interceptado das comunidades costeiras antes de atingirem o oceano. A armação do solado é soldada a laser e os cravos são menores graças a tecnologia Nano-Plate. “Esta spike faz com que cada passo seja mais natural e poderoso, ela é tão são tão leve que nem notei que estava usando. Eu também adorei como a cor atraente me ajuda a destacar na pista”, avalia o campeão Wayde. Em tempo, Shaunae foi para a final dos 400m no Mundial de Londres, mas quebrou. Disputou os 200m e conquistou o bronze.