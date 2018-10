Correr na areia exige preparo

Quem for participar da Meia Maratona de Jeri, em 17 de novembro, ou outras corrida de rua onde há trechos em areia, deve tomar alguns cuidados. #maratona #corridaderua #dicas

O turismo ligado à prática de esportes já é uma tendência em todo o mundo e o Brasil vem ganhando destaque no setor. Viajar para um local paradisíaco, conhecer uma cultura diferente, experimentar novos sabores e além disso tudo, praticar o esporte que ama. Esse será o programa das amigas Rosana França, Ana Cláudia de Souza e Sandra Schneider Donato para o feriadão da Proclamação da República e da Consciência Negra. Praticantes de corrida há cerca de um ano e meio, as três irão participar da Meia Maratona de Jeri, que acontece em 17 de novembro, nas praias e dunas de Jericoacoara (CE). “Correr nesse lugar maravilhoso vai ser emocionante pra nós. Temos a oportunidade de conhecer um paraíso, cuidar da saúde e descansar”, comenta Sandra.

De acordo com a educadora física Bruna Mahn, uma meia maratona já é uma prova desafiadora e, na praia, a dificuldade aumenta muito. Isso porque a areia é o terreno que mais exige da musculatura, o que requer cuidados especiais. “É necessário fazer uma preparação específica com treinos de força. O ideal mesmo é que os treinos sejam na areia, que oferece um estímulo que, muitas vezes, o corpo não está habituado, melhorando o rendimento na hora da prova”, esclarece.

Bruna, que também é atleta e participa de provas representando a Noblu Sports, organizadora da Meia de Jeri, explica que a corrida na praia tem características bem diferentes da de rua que devem ser observadas pelos corredores, principalmente os iniciantes. “Quando se corre na rua a força exercida no chão impulsiona o atleta para frente. Na areia isso não acontece. O impacto é absorvido e a força que deve ser exercida para o deslocamento é muito maior,” finaliza.

Comecei a correr na praia. A pegada é bem diferente mesmo. Areia fofa é um superdesafio, cada passada uma vitória. Mas faz um bem danado. Na areia dura é tranquilo. Mas o que gosto mesmo é correr descalça na beira do mar… Mas aí só em treinos e com a situação atual das nossas praias o perigo é pisar em latinhas e palitos….

Preparação bem feita, é hora de arrumar as malas! Na bagagem, a atleta ressalta que não podem faltar um par de tênis leve e meias específicas para corrida. Na hora da prova, é importante se concentrar no percurso e não se preocupar com o seu ritmo na corrida.

Organizada pela Noblu Sports – Marketing Esportivo, com apoio com a Secretaria de Turismo e o Governo do Estado do Ceará, a Meia Maratona de Jeri será realizada em 17 de novembro, em Jijoca de Jericoacoara. A prova conta com duas modalidades, 21K e 10K . Para que os atletas apreciem o entardecer espetacular de Jericoacoara, a largada será às 15h, na Avenida Beira Mar. As inscrições vão até 15 de novembro, exclusivamente, pelo site da prova.