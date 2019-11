“Correr não é maravilhoso”, diz Claudia Raia

Que Claudia Raia é uma baita atriz ninguém tem a menor dúvida, mas seus conhecimentos sobre metabolismo, biomecânica da corrida e fisiologia já são outro assunto. No dia 11 de novembro, a atriz postou um vídeo sobre saúde, o 7º episódio da série que está fazendo no Instagram, chamada #50etantas, que foi parar em todos os grupos de corredores amadores no whats’app. O vídeo, no qual ela ressalta os benefícios da musculação após os 40 anos e os malefícios da corrida de rua, sem nenhum embasamento científico, viralizou. Confira abaixo o que disseram os especialistas em corrida. #corridaderua #ClaudiaRaia

Claudia Raia tem 6 milhões de seguidores, é também bailarina e sempre praticou esportes como hábito saudável e para manter a forma, aliás invejável aos 52 anos. Mas é importante lembrar que ela não é uma profissional da saúde ou da Educação Física. No vídeo, na parte sobre corrida, Claudia diz: “… Não corra que a cara cai, pelo amor de Deus, tudo cai! A cara, o peito, cai tudo pro chão, uma loucura. Então correr não é maravilhoso. Não é maravilhoso também para os tendões para o joelho…” Ela não explica os motivos, tampouco cita exemplos ou pesquisas que comprovem sua opinião.

Segundo os especialistas, esta é uma visão, no mínimo, rasa. “A corrida não vai provocar o ‘desabamento’ do corpo. No entanto, qualquer exercício feito em altíssima intensidade, todos os dias, sem descanso, dieta inapropriada e com roupas e equipamentos inadequados, vão ser deletérios para todo o organismo”, observa Orlando Carvalho, professor de Educação Física. Ele acrescenta: “é mais fácil ficar com o corpo ‘caído’ sem fazer nada”.

Daniel Neves, diretor técnico da DPNRun (assessoria esportiva), se divertiu muito com o vídeo. Ele ressalta que é importante ter em mente que Claudia Raia é atriz e nada do que ela disse no vídeo, sobre os malefícios da corrida e também sobre a queda de líbido de quem pratica exercícios aeróbicos, têm comprovação científica. Ele lembra, que antigamente, há duas décadas, a mulherada que corria um pouco mais, passava essa impressão de ser muito magra e ter a pele um pouco flácida e enrugada. “Isso vinha mais da má alimentação, que não era balanceada como hoje. Fora que eram poucas as mulheres que corriam, de cinco anos para cá isso mudou, e vemos muito mais mulheres correndo”, explica. Para Daniel, esse tipo de vídeo, partido de uma mulher como Claudia Raia, que é um ícone no Brasil, acaba prejudicando todo um trabalho de anos, que comprava que a corrida é saudável, “No vídeo ela diz que é melhor fazer caminhada. Isso só é válido para quem é pouco ativo e tem mais de 60 anos. Hoje em dia tudo mudou, várias pessoas começam a correr com 50,55 e até 60 anos. Esse relato é apenas um opinião pessoal da Claudia Raia, baseada em hipóteses ultrapassadas”, destaca.

No quesito dos benefícios da musculação, os especialistas concordam com a atriz. É fato e comprovada cientificamente a sacorpenia. O que é isso: é a perda da massa magra, ou seja os músculos, após os 40 anos. Por isso é necessário incluir na rotina de todas as pessoas a prática da musculação. A partir dessa faixa etária é fundamental começar a praticar musculação. Mas sempre com orientação de um profissional da Educação Física ou da Fisioterapia Esportiva.

Medalhista olímpico dos 200m e profissional da Educação Física, Robson Caetano alerta que o assunto é sério, mas o impacto da idade pode variar de pessoa para pessoa. Destaca também que o importante, quando vem chegando a idade, “é comer menos, malhar mais, se hidratar bem e dormir no mínimo seis horas”.

O “tropeço” de Claudia Raia foi mesmo na corrida. Aliás, segundo Orlando Carvalho, para ter certeza que corrida faz bem, “basta olhar as corredoras, todas lindas e em excelente forma”! As corredoras agradecem!!!

Clique no link para acessar o vídeo no Instagram de Claudia Raia, que já visto por 209 mil pessoas e tem mais de 1.400 comentários. : https://www.instagram.com/p/B4pxqPel7xe/