Corrida agita a Ilha do Mel

Esta foi a quarta edição desse circuito na Ilha do Mel, litoral do Paraná, que pela primeira vez teve as inscrições esgotadas. Aliás, o limite é estabelecido visando respeitar a capacidade de carga prevista no plano de manejo do Parque Estadual e Estação Ecológica da Ilha do Mel, podendo assim realizar um evento que além de promover o turismo garanta a preservação do lugar. Detalhe fundamental.

“A Amazing Runs Ilha do Mel foi muito divertida, o lugar é incrível e a equipe Global Vita são excelentes anfitriões”, destacou o chileno Alfonso Muñoz Prokart, fundador da Maratona de Santiago, evento tradicional organizado para mais de 35 mil atletas em Santiago no Chile. Foram dois dias de trail run. O ponto alto da prova foi o Desafio da Butuca, desafio de correr 14,5K no sábado (14/4) e mais 22K no domingo (15/4). No masculino, o vencedor do desafio foi Leonardo Meira, mais conhecido como “Bagre” e tricampeão da prova, com o tempo de 2h15min45s, no feminino a grande campeã foi a Marcia Assis do Santos, que completou em 2h52min51s. Também rolaram provas menores, de 6K e 9K.

Segundo dados levantados pela organização do evento, a Global Vita, 40% dos atletas levaram três ou mais acompanhantes; 15% dois acompanhantes; 35% um acompanhante; e 10% foram sozinhos. Com esses dados, a organização estimou que a AR Ilha do Mel levou cerca de 1 mil 995 turistas para o local. Considerando a metodologia de cálculo “Ministério do Meio ambiente | Contribuição das Unidades de conservação para a economia brasileira”, esse evento promoveu uma movimentação financeira superior a R$1 milhão no final de semana, contribuindo fortemente para a economia da Ilha do Mel.

Próxima etapa será nos dias 19 e 20 de maio em Garopaba (SC), onde por final passo todo o verão e amo. O local é incrível e ideal para trail run.