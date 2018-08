Corrida Aliança: inscrições serão doadas para Centro de Oncologia

A terceira Aliança pela Vida – Corrida Contra o Câncer, marcada para 28 de outubro, às 8h, na Esplanada dos Ministérios, está com inscrições abertas. O lucro será destinado ao Centro de Oncologia do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). #corridaderua #câncer #corridabeneficente #BlogCorridaParaTodos

Os recursos vão ser destinados na adequação das dependências, compra de equipamentos, materiais básicos, padronização da infraestrutura e reforma de espaços destinados ao tratamento de pacientes, a fim de garantir mais conforto e atenção a eles. “É importante lembrar que os cânceres de mama e próstata são os que mais atingem a população brasileira e mundial. A incidência desses tipos está crescendo e outubro e novembro são meses de conscientização da importância dos exames para uma detecção precoce. E a Aliança Instituto de Oncologia, com o objetivo de estimular essa educação continuada na população de um modo geral criou a corrida. Pois, vários pacientes são diagnosticados durante e mesmo depois dessas campanhas, isso é muito importante”, conta Dr Márcio Almeida, oncologista da Aliança Instituto de Oncologia.

Na primeira edição organizaram apenas uma caminhada. “Naquela ocasião arrecadamos R$5 mil, que foram doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília (RFCC). Começamos com a corrida ano passado e doamos R$20 mil, a arrecadação integral, para o Hospital Universitário de Brasília (HUB). Graças a isso, conseguimos arrumar a radioterapia do hospital, que estava quebrada há muito tempo. Faltava uma peça e nós conseguimos comprá-la e trazer um técnico para arrumar. Desde então a radioterapia segue atendendo à população de Brasília”, explica o oncologista.

A secretária Gleiciane Soares Kanzler, de 31 anos, correu no ano passado. O pai dela faz tratamento na Clínica Aliança. “Quando ouvi falar da corrida fiz minha inscrição só para ajudar, ser algo ligado a Aliança e por ser beneficente, eu nunca tinha participado de uma corrida antes. No dia do evento fiz todo o percurso e fiquei apaixonada por corrida de rua. Em março deste ano tive uma crise de síndrome do pânico muito forte. Tive que buscar força e motivação em várias áreas. A corrida é algo que me ajuda muito, meu ansiolítico. Fiquei encantada também com essa área da medicina até então desconhecida por mim, a ‘oncologia’. Comecei até fazer uma pós em Gestão Hospitalar”, destaca Gleiciane.

Como se inscrever?

Para mais informações e inscrições acesse o site Central da Corrida. O valor do primeiro lote, até o dia 31 de julho, é de R$ 80. Interessados poderão inscrever-se até o dia 24 de outubro.

Serviço

Aliança pela Vida – Corrida Contra o Câncer Quando: 28 de outubro, 8h

Onde: Esplanada dos Ministérios

Inscrições: Central da Corrida

Valores:

II – 2º lote do dia 01/08 até o dia 20/09 – R$ 90,00;

III – 3º lote do dia 21/09 até o dia 24/10 – R$ 100,00.

Premiações:

10 km Masculino e Feminino

1º LUGAR: R$ 2.000,00

2º LUGAR: R$ 1.500,00

3º LUGAR: R$ 1.000,00

5 Km Masculino e Feminino

1º LUGAR: R$ 1.000,00

2º LUGAR: R$ 750,00

3º LUGAR: R$ 500,00

PCD 5 Km Masculino e Feminino

1º LUGAR: Troféu e brindes