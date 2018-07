Corrida contra a fome em Ipanema

No próximo dia 22 de outubro, a Reserva realizará a segunda edição da corrida de rua 1P5P no Rio de Janeiro, que pretende minimizar os impactos da fome no País e conscientizar a população sobre esse problema. Desta vez com uma novidade, a criançada ganhou uma prova só delas! #corridaderua #corridacontraafome

“A Corrida 1P5P carrega a bandeira do combate à fome, que é de extrema importância. A gente quer amenizar um pouco esse sofrimento. Hoje são mais de 7 milhões que enfrentam o problema de falta de alimentos no Brasil.”, explica Para Rony Meisler, CEO do Grupo .

Cada kit vendido – infantil (R$119,90), adulto (R$149,90) – reverterá em cinco pratos de comida para pessoas carentes. A sigla 1P5P significa que a cada uma peça de roupa da Reserva vendida (1P), a empresa viabiliza a entrega de cinco pratos de comida (5P), por meio da ONG Banco de Alimentos, para quem está passando fome. Segundo a assessoria de imprensa da marca, desde que foi lançado, em maio de 2016, a ação já viabilizou mais de 10 milhões de refeições, distribuídos para instituições parceiras. Detalhe a campanha acontece direto desde então, não só durante as corridas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje são mais de 7 milhões de brasileiros que enfrentam o problema de falta de alimentos; e em 2,1 milhões de domicílios, pelo menos uma pessoa passou um dia inteiro sem comer pela falta de dinheiro para comprar comida. “A ação da Reserva simboliza a união onde todos correm com o objetivo de ajudar o próximo. É nosso motivo de orgulho, mas não vamos parar por aí. Acreditamos no papel social que vai além do nosso negócio e queremos, cada vez mais, conscientizar as pessoas e engajar outras empresas a fazerem a mesmo. A fome é urgente!”, acrescenta Meisler. TRAJETO A corrida de rua adulta adulta é uma 5K – saindo da divisa Arpoador / Ipanema, percorrendo a Avenida Vieira Souto por toda a extensão da orla de Ipanema até o Leblon e retorna ao Parque Garota de Ipanema, onde os participantes serão recebidos com café da manhã, massagem, shows musicais e outras atrações. Já a prova infantil será dividida por faixa etária e distâncias. Crianças entre 4-5 anos correrão 50 metros, 6-7 anos ficam com 150 metros, crianças de 8-9 anos 300 metros e 10-12 anos percorrerão 600m. Ao final, a meninada corredora será recebida com muita festa e brincadeiras pela galera do Panos pra Manga e com muitos sorvetes da Nuvem. KIT Reforçando a preocupação com as questões sustentáveis, a camiseta do kit foi produzida com o tecido Link-(CO2)® da Santaconstancia, malha que utiliza o AMNI Soul Eco®, o primeiro fio de poliamida 6.6 biodegradável do mundo. O fio, um desenvolvimento da Rhodia para o mercado têxtil, foi aprimorado em sua formulação para permitir que as roupas feitas a partir dele se decomponham rapidamente quando descartadas em aterro sanitário. Ao contrário de outras fibras, o processo de decomposição leva menos de 3 anos, tornando as roupas mais amigas do meio ambiente. O Link-(CO2)® ainda oferece à camiseta proteção UV 50+ e é isento de produtos tóxicos para a pele humana, inclusive de crianças – certificado internacional Oeko-Tex® Classe I.

São esperados mil participantes e os kits podem ser comprados pelo site a usereserva.com/corrida1p5p ou nas lojas físicas por meio da tecnologia omnichannel, sendo entregues no endereço de escolha ou em um dos pontos da rede até uma semana antes do evento.